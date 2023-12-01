Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da öğrencilere robotik kodlama eğitimi vermek için protokol imzalandı

        Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansı arasında, öğrencilerin robotik kodlama ve yapay zeka becerilerin geliştirmek amacıyla "Yaratıcı Geleceğin İzinde" projesi kapsamında protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 10:57 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da öğrencilere robotik kodlama eğitimi vermek için protokol imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansı arasında, öğrencilerin robotik kodlama ve yapay zeka becerilerin geliştirmek amacıyla "Yaratıcı Geleceğin İzinde" projesi kapsamında protokol imzalandı.

        Öğrencilerin teknolojik gelişimlerini desteklemek amacıyla hazırlanan "Yaratıcı Geleceğin İzinde" projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler protokol imzaladı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, projenin hayırlı olmasını temenni ederek şöyle konuştu:

        "Eğitim dünyası hızla değişmekte ve teknolojinin rolü giderek artmaktadır. Bu değişim, öğrencilerimizi geleceğin teknoloji odaklı dünyasına hazırlama sorumluluğumuzu daha da önemli hale getirmektedir. Önemli gördüğümüz bu teknolojik yenileşme konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Gerçekleştirmeyi planladığımız robotik kodlama ve yapay zeka eğitim projemizle geleceğin teknolojik gelişmelerine ayak uyduracak nitelikli bireyler yetiştirmeyi, öğrencilerimizin teknik becerilerini artırmayı ve düşünme kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Özellikle öğretmenlerimizin donanım ve beceri kabiliyetlerini artırmak, onların yetiştirdiği öğrencilerin yapacakları tüm çalışmalara ve projelere yansıyacaktır."

        Proje kapsamında robotik kodlama, yapay zeka, donanım ve yazılım alanlarında öğrencilere 10 gün 80 saat eğitim verilecek, projenin koordinatörlüğünü ise Malatya Bilim ve Sanat Merkezi yürütecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Rezil bir sonuç"
        "Rezil bir sonuç"
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        "Sportif enkaz"
        "Sportif enkaz"
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        Sahtekârlar yaşlı aylığı oyununda 'joker' kullanmış!
        Sahtekârlar yaşlı aylığı oyununda 'joker' kullanmış!
        Ateşkesin bitmesinin ardından Netanyahu'dan ilk açıklama
        Ateşkesin bitmesinin ardından Netanyahu'dan ilk açıklama
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması

        Benzer Haberler

        Hekimhan'da mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı
        Hekimhan'da mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı
        Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da hırsızlık zanlısı 3 şüpheli tutuklandı
        Malatya'da hırsızlık zanlısı 3 şüpheli tutuklandı
        Pütürge Belediye Başkanı Sülük, belediyenin gelir gider tablosunu açıkladı
        Pütürge Belediye Başkanı Sülük, belediyenin gelir gider tablosunu açıkladı
        Arguvan'da okul servisleri denetlendi
        Arguvan'da okul servisleri denetlendi
        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Malatya'da konuştu:
        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Malatya'da konuştu: