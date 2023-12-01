Malatya'da öğrencilere robotik kodlama eğitimi vermek için protokol imzalandı Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansı arasında, öğrencilerin robotik kodlama ve yapay zeka becerilerin geliştirmek amacıyla "Yaratıcı Geleceğin İzinde" projesi kapsamında protokol imzalandı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansı arasında, öğrencilerin robotik kodlama ve yapay zeka becerilerin geliştirmek amacıyla "Yaratıcı Geleceğin İzinde" projesi kapsamında protokol imzalandı.

Öğrencilerin teknolojik gelişimlerini desteklemek amacıyla hazırlanan "Yaratıcı Geleceğin İzinde" projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler protokol imzaladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, projenin hayırlı olmasını temenni ederek şöyle konuştu:

"Eğitim dünyası hızla değişmekte ve teknolojinin rolü giderek artmaktadır. Bu değişim, öğrencilerimizi geleceğin teknoloji odaklı dünyasına hazırlama sorumluluğumuzu daha da önemli hale getirmektedir. Önemli gördüğümüz bu teknolojik yenileşme konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Gerçekleştirmeyi planladığımız robotik kodlama ve yapay zeka eğitim projemizle geleceğin teknolojik gelişmelerine ayak uyduracak nitelikli bireyler yetiştirmeyi, öğrencilerimizin teknik becerilerini artırmayı ve düşünme kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Özellikle öğretmenlerimizin donanım ve beceri kabiliyetlerini artırmak, onların yetiştirdiği öğrencilerin yapacakları tüm çalışmalara ve projelere yansıyacaktır."

Proje kapsamında robotik kodlama, yapay zeka, donanım ve yazılım alanlarında öğrencilere 10 gün 80 saat eğitim verilecek, projenin koordinatörlüğünü ise Malatya Bilim ve Sanat Merkezi yürütecek.