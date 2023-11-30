Pütürge Belediye Başkanı Sülük, belediyenin gelir gider tablosunu açıkladı

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, belediyenin 5 yıllık gelir gider tablosunun yer aldığı afişi ilçedeki iş merkezinin duvarına astı.

Mikail Sülük, yaptığı yazılı açıklamada, halkın huzur ve refahı için daha yaşanabilir bir Pütürge hayaliyle teslim aldıkları görevi şeffaf ve sosyal belediyecilik sözünü tutarak sürdürdüklerini belirtti.

Sülük, 5 yıllık süre zarfında neler yaptıklarını, nasıl mesafe kat ettiklerini ve belediyenin şu anki durumuyla ilgili bilgileri kamuoyunun bilgisine sunduklarını kaydederek, "Göreve başladığımız günden bugüne 5 yıllık süre zarfında yaptığımız çalışmaları, gelir gider tablomuzu ilçe meydanında bulunan Hacı Sülük İş Merkezi'nin ön cephesine asarak halkın takdirine sunduk. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.