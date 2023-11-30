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        Arguvan'da okul servisleri denetlendi

        Malatya'nın Arguvan ilçesinde okul servisleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 18:22 Güncelleme: 30.11.2023 - 19:12
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        Arguvan'da okul servisleri denetlendi
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        Malatya'nın Arguvan ilçesinde okul servisleri denetlendi.

        İlçede, öğrencilerin daha güvenli bir ortamda evlerinden okullarına, oradan da tekrar evlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve belediye temsilcilerinden oluşturulan komisyon okul servislerini kontrol etti.

        Okul servis şoförlerine çeşitli uyarılarda bulunan komisyon üyeleri, özellikle tüm öğrencilerin emniyet kemerlerinin takılıp, takılmadığından kontrol ederek, araca öğrenci dışında kimsenin alınmaması konusunda bilgilendirme yaptı.

        Uygulamada servis aracı işleticilerinin mevzuata uygun şekilde faaliyet gösterip göstermediklerini de kontrol edildi.

        Denetim sonrasında eksiklikleri olan sürücülerin eksiklerinin giderilmesi konusunda servis şoförlerine gerekli uyarı yapıldı.

        Eğitim öğretim yılı süresince yerine getirmeleri gereken sorumluluklar hakkında şoförlere bilgi verilirken, sorunsuz bir eğitim öğretim yılı için denetimlerin devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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