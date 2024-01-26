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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 13 bin 776 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 12:03 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:16
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 13 bin 776 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Bir yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, yolculardan E.E.T'nin valizinde 13 bin 776 sentetik ecza hap ele geçirdi.

        Ekipler, E.E.T'yi karşılamaya gelen F.A. ile olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.K. ve A.B'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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