Malatya'daki deprem anı televizyonun program çekiminde

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem anı, kentte bir televizyonun program çekiminde kaydedildi.

​​​​​​​Battalgazi'de saat 16.04'te meydana gelen deprem, Gaziantep, Adıyaman gibi çevre illerde de hissedildi.

​​​​​​​Depreme, Malatya Vuslat Televizyonu'nda "Cumanın Bereketi" programının sunuculuğunu yapan Mehmet Refik Metin ve konuğu Din Görevlisi Mehmet Menteş program çekiminde yakalandı.

Deprem anında konuğun ve program yapımcısının panik yaşadığı görüldü.

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