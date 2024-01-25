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        GÜNCELLEME 3 - Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 16:38 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:38
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        GÜNCELLEME 3 - Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi'de meydana gelen sarsıntının derinliği 13,93 kilometre olarak ölçüldü.

        Vali Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        112 Komuta Merkezi'ne herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını ifade eden Yazıcı, "Şu an için olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor." diye konuştu.

        - Panik havası oluştu

        Deprem, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman'dan da hissedildi.

        Kısa süreli panik yaşanan kentte iş yerlerinden ve evlerinden sokaklara çıkanlar güvenli alanlarda bekledi.

        ​​​​​​​Bazı binalarda çatlakların oluştuğu gözlendi.

        - Akçadağ'da bir evin çatısı çöktü

        Öte yandan depremde Akçadağ ilçesinde bağlı Başpınar Mahallesi'nde bir evin çatısı çöktü.

        Başpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Torun, AA muhabirine, depremde mahallelerindeki bir evin çatısında hasar oluştuğunu söyledi.

        Torun, olayda maddi hasar yaşandığı başkaca da sıkıntı bulunmadığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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