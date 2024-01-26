Malatya'da deprem konutlarının içme suyu hattı çalışması devam ediyor

Malatya'da İkizce deprem konutlarının içme suyu çalışmaları kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 800 metrelik çelik boru montajı yapıldı.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak için çalışmalar sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde TOKİ tarafından yapımına başlanan yeni yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için AFAD ve DSİ arasında bir protokol imzalandığını belirtti.

Balta, protokol kapsamında 27 yerleşim yerinde yaklaşık 100 bin konutun içme suyunun DSİ Genel Müdürlüğü tarafından temin edileceğini aktardı.

Malatya'da Yeşilyurt İkizce Deprem Konutları İçmesuyu İsale Hattı çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Balta, "Proje kapsamında 15,1 kilometre uzunluğundaki çelik borudan oluşan isale hattı ve 1 adet 5 bin metrekare büyüklüğünde 1 su deposu imalatı yapılacak." ifadelerini kaydetti.

Bugüne kadar 9 bin 500 metre uzunluğundaki çelik boruların şantiyeye indirildiğini dile getiren Balta, boru montaj çalışmalarında 800 metrelik, su deposunda ise yüzde 25 fiziki ilerleme sağlandığını aktardı.

Balta, işin tamamlanmasıyla Malatya Pınarbaşı kaptaj kaynağından alınan suyun isale hattı aracılığıyla 5 bin metrekare kapasiteli su deposu ile 90 bin kişinin hizmetine sunulacağını kaydetti.