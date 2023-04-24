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Malatya ve Kahramanmaraş'ta çiftçiler bahar yağmurlarının rekolteye yansımasını bekliyor

Malatya ve Kahramanmaraş'ta etkili olan yağışlar, çiftçileri rekoltenin yüksek olması yönünde umutlandırdı

Malatya ve Kahramanmaraş'ta çiftçiler bahar yağmurlarının rekolteye yansımasını bekliyor
AA

Son dönemde Kahramanmaraş'ta etkili olan yağışlar, kayısı hariç arpa, buğday, çavdar ve tahıl gibi ürünlerde çiftçinin yüzünü güldürdü.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılınç, yağışlarla barajların dolduğunu belirterek, "Bu yıl Türkiye'de yağışlarla beraber tahılda hiçbir sorun yaşanmayacak. Bu yıl tahıl son derece güzel bir ürün oldu, bundan dolayı mutluyuz." dedi.

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı da olan Kılınç, kentte "tarım" denilince akla ilk 1 milyon dekarda ekilen kayısının geldiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sulu arazi üzerinde genelde kayısı üretimi yapıyoruz. Şeker pancarında da Malatya çok önemli bir şehir hatta fabrikamız 40-50 bin ton şeker üretiyor. Pancar üretimi yapıyoruz, onun yanında yoğunlukla çerezlik ayçiçeği üretiyoruz. Bilhassa sulu alanlarımızda yem bitkisi yonca ekiyoruz. Hemen hemen bölgenin yonca ihtiyacını da buradan karşılamış oluyoruz."

"TAHILDA TÜRKİYE BU YIL REKOR KIRACAK DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Kılınç, yağışlar öncesinde kentteki barajlardaki su seviyesinin yüzde 20'lerde olduğunu, bundan dolayı da endişelendiklerini dile getirdi.

"Tarımda kuraklık olacağını düşünürken Rabb'im yardım etti, çok güzel yağışlar aldık." ifadelerini kullanan Kılınç, şöyle devam etti:

"Son yıllarda küresel ısınmayla birlikte yağışlar biraz rahmetten fazla, felakete dönüşebiliyor. Tabii bazı üreticilerimiz buradan da zarar gördüler. Başta kayısı olmak üzere fazla yağışın da bazı tahribatları oluyor ama hamdolsun buna rağmen barajlarımız doldu. Tahılda Türkiye bu yıl rekor kıracak diye düşünüyoruz. Sulu tarımda yani kayısı bahçeleri ve meyve ağaçları hariç, diğer ürünlerin tamamında rekor kıracağız diye düşünüyoruz."

Kılınç, önceki yıllarda bu dönemde ekinleri barajlardan suladıklarını, bunun da büyük bir maliyet olduğunu anlatarak, "Boruların döşenmesi, geri toplanması hem arazideki ürüne tahribat yapıyordu hem de işçiliği vardı. Bu yıl vatandaş bunlardan kurtuldu. Şu anda ekinlerimize su vermeyeceğiz. Suyumuz barajlarda kalmış ve tasarruf etmiş olacağız." dedi.

"BAHAR YAĞMURLARI ÇOK ÖNEMLİ"

Kahramanmaraş'ta, sonbahar ve kışı kurak geçiren çiftçilerin yüzünü bahar yağmurları güldürdü. Sonbahar ve kış aylarının kurak geçmesi nedeniyle verim açısından endişelenen çiftçiler, bahar yağmurları ile iyi bir hasat için ümitlendi.

Merkeze bağlı Köseli Mahallesi'nde üretim yapan Cuma Köksu, yaptığı açıklamada, arazilerinde kuru tarım yaptıklarını ve arpa, buğday, nohut, mercimek ile fiğ ektiklerini vurguladı.

Kışın çok yağış olmadığına ama bahar yağmurlarının toprağı suya doyurduğuna dikkati çeken Köksu, "Bahar yağmurları aynı altın gibi oldu. Bulunmaz bir nimet. Bilhassa bu nisan yağmurları çok önemli. Kış yağmurları da önemli ama bahar yağmurları olmazsa kış yağmurları boşa gider. O nedenle bahar yağmurları çok önemli. Ziraat bu sene geçerken çok iyi. İnşallah hasat da iyi olur." diye konuştu.

Kürtül Mahallesi'nden Mehmet Kızıltuğ ise yağışların iyi geldiğini belirterek, "Bu sene buğday ve arpalar çok güzel. Boyumuzca ekinler oldu. İnşallah yatmaz da verim güzel olur. Bu sene çok güzel yağmur yağdı. Bundan sonra çok yağarsa zararı olur." ifadelerini kullandı.

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