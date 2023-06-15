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Malta eriğinin diğer adı nedir?

Zekâ oyunları, bulmacalar ve bilgi yarışmaları… Hepsinin zihinsel becerilere katkısı büyüktür. Bütünlük duygusunun en güzel yansımasını bulmacalarda görürüz. Bunun için dergi ve gazete ekleriyle verilen bulmacalarla boş vakitlerimizi en verimli şekliyle değerlendirebiliriz. Malta eriğinin diğer adı nedir? Eş anlamlısı ve diğer ismi nedir? İşte, detaylar.

Malta Eriğinin Diğer Adı Nedir?
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Bulmacalar genellikle kare ve çember bulmaca olarak tercih edilmektedir. Bulmacalar da boş kalan kutucuklarda kelimelerin eş anlamlıları ya da rakam bütünlüğü sorulmaktadır. Bulmacaların çözümü zihnimiz üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Bulmacalar da çoğunlukla “Malta eriğinin diğer adı nedir?” sorusu da karşımıza çıkmaktadır. Malta eriğinin diğer ismine ve eş anlamlısına yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.

Malta Eriği Diğer Adı Nedir?

Gülgiller familyasının ön plana çıkan tatlarından biri olan Malta eriğinin açılımını ve faydalarını merak ederiz. Baharın gelişini haber veren Malta eriği, ülkemizde Akdeniz Bölgesi’nde yetişmektedir. Malta eriğinin ağaç boyu 10 metreyi bulmaktadır. Oldukça sulu olan bu meyvenin ağacının yaprakları oldukça iri yapıdadır. Lif oranı oldukça yüksek olduğundan dolayı tok tutucu özelliğe sahiptir; hazmı kolaylaştırır. İçeriğinde yüksek miktarda demir, potasyum, kalsiyum ve fosfor vardır. Dünya genelinde 800’den fazla çeşidi bulunur. Malta eriğinin anavatanı Çin’dir. Killi ve kumlu topraklarda yeşerir. Kimi zaman da aşılama yoluna gidilebilir. Yaprak dökümü göstermeyen bu meyve sert yapılıdır. Tüm bu genel bilgilendirmenin yanı sıra Malta eriğinin diğer adı da merak edilen konulardan biridir. Malta eriğinin diğer adı yenidünyadır.

Malta Eriği Diğer İsmi

Malta eriği günümüzde tüketim açısından oldukça rağbet gören bir tropikal meyvedir. Çin üzerinden Avrupa ve Akdeniz ülkelerine dağılım gösterir. Kilo verme sürecini destekler, göz ve cilt sağlığı için oldukça faydalıdır. Reçel, sirke ya da marmelat olarak tüketilebilir. Faydaları saylamakla bitmeyen Malta eriği yenidünya olarak da bilinir.

Malta Eriği Eş Anlamlısı

Bir kelimenin eş anlamlısına genellikle bulmacalar da ya da kelime oyunlarında rastlarız. Kelimelerin eş anlamlılarını öğrendikçe sözcük dağarcığımız ve günlük hayatta kullandığımız kelimeler de çeşitlenecektir. Bulmacalar da genellikle Malta eriğinin eş anlamlısı çokça sorulmaktadır. Malta eriği tezgâhlarda şimdilerde boy göstermeye başlayan bir tropikal meyve olduğundan çoğumuz eş anlamlısını bilmemekteyiz. Malta eriğinin eş anlamlısı yenidünyadır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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