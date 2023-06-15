Miladi takvimin diğer adı nedir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Miladi Takvimin Diğer Adı Nedir?
ABONE OL

Miladi takvimin diğer adı nedir?

Takvimler yüzyıllar boyunca insanoğluna rehberlik etmiştir. Günümüzde kullanılan Miladi Takvimi’ne kadar pek çok farklı takvim kullanılmış, ay ve gün hesaplamalarında bu takvimlerden yararlanılmıştır. Özellikle bulmacalarda günümüzde kullandığımız takvimin diğer adı sorulmaktadır. Miladi Takvimi’n diğer adı nedir? Miladi Takvimi’n diğer ismi ve eşanlamlısı nedir? İşte, detaylar.

Miladi Takvimin Diğer Adı Nedir?
HABERTURK.COM

Bulmacalar beynin gelişimsel sürecinde önemli paya sahiptir. Unutkanlığımızın önüne geçer ve kelime dağarcığımızın gelişmesine katkı sağlar. Genellikle gazete eklerinde ve dergilerde bulmacalara yer verilmektedir. Peki, bulmacalarda da sıklıkla karşımıza çıkan Miladi Takvimi’n diğer adı nedir? Diğer ismi ve eş anlamlısına yazımızda sizler için yer verdik.

Miladi Takvimin Diğer Adı Nedir?

Takvimlerin insanoğlu üzerindeki etkisi su götürmez bir gerçektir. Ay, yıl ve gün hesaplamalarında takvimlerden yararlanılır. Gelişen teknolojiyle birlikte günümüzde kullandığımız Miladi Takvim, en az hata payına sahip olan takvimdir. Dünya genelinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 4 Ekim 1582 tarihinde kullanılan Miladi Takvimi Dünya’nın Güneş çevresindeki tam turuna göre hesaplanmıştır. Dünya bu tam turunu 365 gün 6 saatte tamamlamaktadır. Bu süre takvimlere 1 yıl olarak yansımaktadır. Ülkemizde de aktif olarak kullanılan Miladi Takvimi’n diğer adı Gregoryen Takvimi’dir.

Miladi Takvimi Diğer İsmi

Türkler tarihsel serüvende 5 farklı takvim kullanmıştır. Bu takvimler: 12 Hayvanlı Türk Takvimi, Celali Takvim, Hicri Takvim, Rumi Takvim ve son olarak Miladi Takvimi’dir. Hesaplamalar temel alındığında en doğru hesaplama Miladi Takvime aittir. Papa 13. Gregorius tarafından kabul edilen Miladi Takvimi dünyada en yaygın olarak kullanılan takvimdir. Adını da papadan aldığından dolayı diğer ismi Gregoryen Takvimi’dir.

Miladi Takvimin Eş Anlamlısı

Bir kelimenin eş anlamlısı özellikle bulmacalarda sık sık sorulmaktadır. Bulmacalar kelime dağarcığımızın gelişmesi yönünde muazzam katkılar sağlamaktadır. Bulmaca, hem eğlenceli hem de eğitici zaman geçirmemizi sağlamaktadır. Bulmacalar klasik stilde olabildiği gibi dijital olarak da sunulmaktadır. Cevapsız kalan kelimelerde kimi zaman internetten ve ansiklopedilerden faydalanabiliriz. Bunlardan biri de Miladi Takvimi’dir. Miladi Takvimi’n eş anlamlısını çoğumuz bilmeyiz çünkü dilimizi bu şekilde geçmiştir. 365 gün 6 saat zaman dilimini temsil eden Miladi Takvimi’nin eş anlamlısı Gregoryen Takvimi’dir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fatih'te döviz bürosu çalışanı iki kişi 700 bin euro ile kayıplara karıştı
GÜNDEM Döviz bürosu çalışanları 700 bin euro ile kayıplara ...
Kâbusu yaşayan çocuk hakkındaki karara Yargıtay Başsavcılığı'ndan itiraz! - En son haberler
GÜNDEM Kâbusu yaşayan çocuk hakkındaki karara Yargıtay ...
Casusluk suçlamasında DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın cezası belli oldu!
GÜNDEM Casusluk suçlamasında Metin Gürcan'ın cezası belli ...
Parke taşlı saldırıda yaralanan liseliden acı haber geldi
GÜNDEM Parke taşlı saldırıda yaralanan liseliden acı haber ...
Kastamonu DSİ Hukuk İşler Müdürüne 36 yıl 9 ay hapis ve para cezası! - En son haberler
GÜNDEM Kastamonu DSİ Hukuk İşler Müdürüne 36 yıl 9 ay ceza
Mersin'de parkta erkek bebek bulundu
GÜNDEM Vicdansızlığın böylesi... Terk edilmiş bebek bulundu
İstanbul Kağıthane'de bir rezidansın 15'inci katında yangın çıktı
GÜNDEM Rezidanstaki yangında mahsur kaldılar!
Ekrem İmamoğlu davasında son dakika gelişmesi: Gelecek celse... - En son haberler
GÜNDEM İmamoğlu davasında ilk duruşma görüldü
1961 Doğumlu Kaç Yaşında Olur? 1961 Yılında Doğan Birisi 2023'te Kaç Yaşında Oluyor?
GÜNDEM 1961 doğumlu kaç yaşında olur?
1960 Doğumlu Kaç Yaşında Olur? 1960 Yılında Doğan Birisi 2023'te Kaç Yaşında Oluyor?
GÜNDEM 1960 doğumlu kaç yaşında olur?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.