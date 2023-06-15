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Merkür'ün diğer adı nedir?

Bulmacalar büyük küçük herkesin ilgisini çeken hobilerden biridir. Özellikle boş vakitlerimizi verimli doldurmak için en uygun seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bulmacalar bilişsel yönden tatmin edici sonuçlar doğurur. Merkür’ün diğer adı nedir? Diğer ismi ve Merkür nedir? İşte, merak edilen soruların cevapları.

Merkür'ün Diğer Adı Nedir?
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Bulmacalar, bilgi yarışmaları ve kelime oyunlarına ulaşım günümüzde kolaylaşmıştır. Bunun en temel sebebi internet kullanımının yaygınlaşmasıdır. İnternet kullanımının artış göstermesiyle birlikte bulmaca çözmek için farklı alternatifler doğmuştur. Bulmacalarda sorulan sorulardan birisi de “Merkür’ün diğer adı nedir?” sorusudur. Merkür’ün ne olduğuna ve diğer ismine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Merkür Diğer Adı Nedir?

Güneş sistemi içerisinde yer alan Merkür gezegenin konum itibariyle Güneş’e en yakın gezegendir. Dış görünüş itibariyle Ay’dan büyük olsa da Güneş sistemindeki en küçük gezegendir. Rengi koyu gridir. Aynı zamanda küçülme hızını kaybetmeden sürdürmektedir. Atmosfer oranı neredeyse yok denecek kadar azdır. Atmosfer oranının bu denli düşük olması canlılar için elverişli bir yaşam alanına sahip olmadığının işaretidir. Bugünkü haline kavuşmasının 3,5 milyarlık bir süreçten oluştuğu tahmin edilmektedir. Volkanik patlamalardan sonra Merkür gezegeni doğmuştur. Kabuk, manto ve çekirdek olmak üzere üç tabakadan oluşmaktadır. Güneş’e yakın konumda yer aldığından dolayı sıcaklığı da yüksektir. Bu yüksek sıcaklık Merkür’de yaşamın olmadığının en önemli ispatıdır. Merkür gezegenin diğer adı da merak edilen sorulardan biridir. Merkür gezegeni ayrıca Utarit ve Arzıtilek olarak da bilinmektedir.

Merkür Diğer İsmi

Bir nevi Güneş’in yoldaşı olan Merkür gezegenine çoğumuz okullardan aşinayızdır. Özellikle coğrafya derslerinde Güneş sisteminden ve gezegenlerden çokça bahsedilir. Güneş sisteminde 9 gezegen vardır; bu gezegenlerden birisi de Merkür gezegenidir. Merkür’ün Güneş yörüngesindeki 1 tam turu Dünya gününe eşittir. Bu da Merkür gezegenin yüksek hızla döndüğünü gösterir. Yüzey sıcaklığı en fazla gezegen olan Merkür’ün diğer isimleri Utarit ve Arzıtilektir.

Merkür Nedir?

Merkür gezegenler içerisinde yer alan en sıcak gezegendir. Gezegen dağılımında Güneş’e en yakın konumda bulunması sebebiyle sıcaklığı diğer gezegenlerden fazladır. Kendi eksenindeki dönüşünü 59 günde tamamlar. Görünüm itibariyle Ay’a benzemektedir. Ancak Ay’a göre krater yoğunluğu düşüktür. Dünya’nın %40’ı kadardır. Dünya’dan sonra Güneş sistemindeki en yoğun gezegendir. Merkür’ün tıpkı Dünya gibi karasal bir gezegen olduğunu söyleyebiliriz.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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