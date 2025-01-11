Beşiktaş-Bodrum FK maçı CANLI YAYIN

STAT: Tüpraş Stadyumu

HAKEM: Mehmet Türkmen

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

Beşiktaş: Mert, Onur, Uduokhai, Zaynutdinov, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile

Bodrum FK: Diogo, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Ege, Taylan, Fredy, Musah Mohammed, Gökdeniz, Seferi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor.

Ligde siyah-beyazlılar, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu topladığı 27 puanla 6. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyetle aldığı 15 puanla 17. sırada bulunuyor.

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İKİ TAKIM İLK KEZ RAKİP Beşiktaş ile Bodrum FK, bu maçla birlikte ilk kez rakip oluyor. Bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK, İstanbul takımlarıyla oynadığı 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Eyüpspor, Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'a mağlup olan yeşil-beyazlılar, tek beraberliğini ise Kasımpaşa karşısında aldı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi, sakatlıkları sebebiyle Bodrum FK müsabakasında forma giyemiyor. Ligde son oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde sarı kart gören Jonas Svensson da cezası nedeniyle oynayamıyor. Beşiktaş'ta ayrıca Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Al-Musrati ve Ciro Immobile ise kart sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular, Bodrum FK maçında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

LİGDE SON 9 MAÇTA 1 GALİBİYET Kartal, Süper Lig'de oynadığı son 9 müsabakada sadece 1 kez 3 puan aldı. Ligin ilk 8 haftasında mağlubiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, sonraki 9 haftalık süreçte Galatasaray, Kasımpaşa, Göztepe ve Adana Demirspor'a mağlup olurken Başakşehir, Hatayspor, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile de berabere kaldı. Beşiktaş bu süreçte tek galibiyetini 15. haftada derbide Fenerbahçe'ye karşı elde etti.