Manchester City: 4 - Ipswich Town: 1 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Ligi'nin 2. haftasında Manchester City ile Ipswich Town karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla Manchester City oldu.

Manchester City'e farklı galibiyeti getiren golleri 12( P), 16 ve 88. dakikalarda Erling Haaland, 14. dakikada da Kevin De Bruyne attı. Ipswich Town'un tek golünü ise 7. dakikada Samuel Szmodics kaydetti.