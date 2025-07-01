Manisa'da feci kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
Manisa Kula'da otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarparak demir yığınına döndü. Korkunç kazada araçta sıkışan baba ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi
Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.
Rıdvan A. (36) yönetimindeki otomobil, Uşak-İzmir karayolu Yurtbaşı Mahallesi mevkisinde park halindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
BABA VE 3 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ
AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle Rıdvan A. ile çocukları M.N.A. (12), Y.A. (9) ve M.T.A. (6) araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan baba ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.