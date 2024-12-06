Manisa'da iki araç çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı
Manisa Turgutlu'da Mehmet Ali Yılmaz (29) idaresindeki kamyonet, Mustafa Kemal Mahallesi'nde, Onur Çelik'in (30) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada, sürücülerin yanı sıra araçlardaki Okan Akar (28), Murat Yağız (27), Eyüp Sayan (27) ve İdris Alu (35) yaralandı.
Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan, durumu ağır olan sürücülerden Onur Çelik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.