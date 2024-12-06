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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da iki araç çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Manisa'da iki araç çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 03:24 Güncelleme: 06.12.2024 - 03:24
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        Manisa'da iki araç çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı
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        Manisa Turgutlu'da Mehmet Ali Yılmaz (29) idaresindeki kamyonet, Mustafa Kemal Mahallesi'nde, Onur Çelik'in (30) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada, sürücülerin yanı sıra araçlardaki Okan Akar (28), Murat Yağız (27), Eyüp Sayan (27) ve İdris Alu (35) yaralandı.

        Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan, durumu ağır olan sürücülerden Onur Çelik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Manisa
        #Turgutlu
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