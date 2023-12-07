Manisa Futbol Kulübü - Kastamonuspor: 3-0

STAT:MüminÖzkasap

HAKEMLER: Tolga Akbaba, Sabri Üstünel, Anıl Küçükkaraca

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Samet - Gakpa (Dk. 63 Oğuz), Muhammed Enes, Tabla (Dk. 63 Yunus Emre), Graovac (Dk. 63 Tugay), Kazım Can (Dk. 75 Alihan), Bedirhan, Mert (Dk. 39 Ayberk), Furkan, Bekir, Doğukan

KASTAMONUSPOR: Yasin Davuş - Şaban (Dk. 63 Mustafa Berkan Aydeniz), Yasin Başaytaç (Dk. 63 İlyas), Ramazan, Abdulaziz, İsmail, Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 63 Okan), Zahit (Dk. 63 Yiğitali), Emir, Muhammed Emin, Yalçın (Dk. 80 Buğra)

GOLLER: Dk. 47 Kazım Can, Dk. 52 Doğukan, Dk. 57 Muhammed Enes (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Bekir (Manisa FK) Zahit, Yalçın, Okan, İlyas (Kastamonuspor)

1'inci Lig'deki 9 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta sonu Altay'ı yenerek son veren Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında Kastamonuspor'u da net bir skorla mağlup ederek eledi: 3-0.

Mümin Özkasap Stadı'ndaki karşılaşmayı 47'nci dakikada Kazım Can, 52'nci dakikada Doğukan ve 57'nci dakikada Muhammed Enes'in golleriyle kazanan siyah-beyazlı ekip kupada yoluna devam etti.

35´inci dakikada savunmanın hatasında topu kapan Bekir´in pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Kazım Can´ın şutunu kaleci uzanarak çeldi.

38´inci dakikada Muhammed Enes´in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Doğukan´ın şutunu kaleci ayağıyla kurtardı.

47´nci dakikada ev sahibi öne geçti. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Muhammed Enes´in arka direğe bıraktığı pasında Kazım Can´ın şutu kaleciden sekti, önüne düşen topa ikinci kez dokunan Kazım Can topu ağlara gönderdi: 1-0.

52´nci dakikada fark ikiye çıktı. Sağdan gelişen Manisa FK atağında topu taşıyan Bedirhan, çağ çaprazdan getirdiği topu ceza sahası içerisine bıraktı, Muhammed Enes´in topuk pasında şutunu çeken Doğukan topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

57´nci dakikada Tabla´nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammed Enes, çalımlarıyla kaleciyi de geçerek skoru ilan etti: 3-0.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa - Ersan ERDOĞAN / MANİSA,