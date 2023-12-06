Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Salon:Muradiye

Hakemler:Stylianos Simeonidis (Yunanistan), Ciprian Stoica (Romanya) Mladen Lucic (Karadağ)

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Duval 14, Cruz 19, Luther 2, Anderson 6, Terry 12, Dorukhan Engindeniz 6, Ayberk Olmaz 8, Mustafa Baki Görür, Ege Arar, Kaan Sarıaslan, Berkay Sinirlioğlu

BCM Gravelines Dunkerque: Fofana 7, Agee 2, Babb 22, Stockton 7, Nnoko 17, Clyburn 4, Chery 9, Cornely 10, Domon, Boumpoutou

1. Periyot: 16-21

Devre: 35-36

3. Periyot: 53-58

MANİSA

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