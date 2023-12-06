Manisa BBSK - BCM Gravelines Dunkerque: 67-78

SALON:Muradiye

HAKEMLER:Stylianos Simeonidis, Ciprian Stoica, Maden Lucic

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Duval 14, Cruz 19, Luther 2, Anderson 6, Terry 12, Russell, Berkay, Kaan, Ege, Mustafa, Ayberk 8, Dorukhan 6

BCM GRAVELINES DUNKERQUE: Fofona 7, Agee 2, Babb 22, Stockton 7, Nnoko 17, Domon, Boumpoutou, Tyberghien, Clyburn 4, Comely 10, Chery 9

1´İNCİ PERİYOT: 16-21

İLK YARI: 35-36

3´ÜNCÜ PERİYOT: 53-58

Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup 2´nci Tur M Grubu ilk maçında Fransa ekibi BCM Gravelines Dunkerque´e sahasında 78-67 mağlup oldu.

Muradiye Spor Salonu´ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 16-21, ilk yarısı 35-36, üçüncü periyodu 53-58 bitti. Anadolu Efes´in yıldız ismi Will Clyburn, BCM Gravelines Dunkerque´de oynayan kardeşi Kris Clyburn´u Manisa´daki maçta tribünden izledi. Kardeş Clyburn karşılaşmada 4 sayı üretti.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa - Ersan ERDOĞAN

2023-12-06 20:57:09

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