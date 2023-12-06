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        Manisa BBSK - BCM Gravelines Dunkerque: 67-78

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 20:58 Güncelleme: 06.12.2023 - 21:00
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        Manisa BBSK - BCM Gravelines Dunkerque: 67-78
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        SALON:Muradiye

        HAKEMLER:Stylianos Simeonidis, Ciprian Stoica, Maden Lucic

        MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Duval 14, Cruz 19, Luther 2, Anderson 6, Terry 12, Russell, Berkay, Kaan, Ege, Mustafa, Ayberk 8, Dorukhan 6 

        BCM GRAVELINES DUNKERQUE: Fofona 7, Agee 2, Babb 22, Stockton 7, Nnoko 17, Domon, Boumpoutou, Tyberghien, Clyburn 4, Comely 10, Chery 9 

        1´İNCİ PERİYOT: 16-21 

        İLK YARI: 35-36 

        3´ÜNCÜ PERİYOT: 53-58 

        Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup 2´nci Tur M Grubu ilk maçında Fransa ekibi BCM Gravelines Dunkerque´e sahasında 78-67 mağlup oldu.

        Muradiye Spor Salonu´ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 16-21, ilk yarısı 35-36, üçüncü periyodu 53-58 bitti. Anadolu Efes´in yıldız ismi Will Clyburn, BCM Gravelines Dunkerque´de oynayan kardeşi Kris Clyburn´u Manisa´daki maçta tribünden izledi. Kardeş Clyburn karşılaşmada 4 sayı üretti.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - Ersan ERDOĞAN

        2023-12-06 20:57:09

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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