Salihli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yem taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İzmir-Ankara kara yolu Ahmetli Matdere mevkisinde Özgür T'nin (41) kullandığı 20 AAJ 41 plakalı yem taşıyan kamyon, kontrolden çıkarak devrildi.

Kamyondaki yemin yola saçıldığı kazada yaralanan sürücü Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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