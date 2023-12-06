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        Salihli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde yem taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 12:48 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:55
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        Salihli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde yem taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        İzmir-Ankara kara yolu Ahmetli Matdere mevkisinde Özgür T'nin (41) kullandığı 20 AAJ 41 plakalı yem taşıyan kamyon, kontrolden çıkarak devrildi.

        Kamyondaki yemin yola saçıldığı kazada yaralanan sürücü Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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