Manisa'da 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı Manisa'nın Akhisar ve Yunusemre ilçelerinde FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ve Yunusemre ilçelerinde FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan H.D ve Z.A'yı Akhisar ve Yunusemre ilçelerinde saklandıkları yerde yakaladı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.