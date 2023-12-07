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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 14:59 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:59
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:MüminÖzkasap

        Hakemler: Tolga Akbaba, Sabri Üstünel, Anıl Küçükkaraca

        Manisa FK: Samet Karabatak, Bedirhan Altunbaş, Graovac (Dk. 63 Tugay Kacar), Mert Kuyucu (Dk. 39 Ayberk Karapo), Furkan Mehmet Doğan, Gakpa (Dk. 63 Oğuz Gürbulak), Bekir Karadeniz, Kazım Can Kahya (Dk. 75 Alihan Gümüş), Doğukan Emeksiz, Tabla (Dk. 63 Yunus Emre Dursun), Muhammed Enes Kiprit

        GMG Kastamonuspor: Yasin Davuş, Muhammed Emin Sarıkaya, Yasin Başaytaç (Dk. 63 İlyas Kubilay Yavuz), Yalçın Kılınç (Dk. 80 Buğra Ali Erdem), Şaban Özel (Dk. 63 Mustafa Berkan Aydeniz), Ramazan Keskin, İsmail Güven, Zahit Fındık (Dk. 63 Yiğitali Bayrak), Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 63 Okan Eken), Abdulaziz Solmaz, Emir Açıkgöz

        Goller: Dk. 47 Kazım Can Kahya, Dk. 52 Doğukan Emeksiz, Dk. 57 Muhammed Enes Kiprit (Manisa FK)

        Sarı kartlar: Dk. 35 Zahit Fındık, Dk. 81 Okan Eken, Dk. 89 İlyas Kubilay Yavuz (GMG Kastamonuspor), Dk. 65 Bekir Karadeniz (Manisa FK)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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