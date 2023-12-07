Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat:MüminÖzkasap

Hakemler: Tolga Akbaba, Sabri Üstünel, Anıl Küçükkaraca

Manisa FK: Samet Karabatak, Bedirhan Altunbaş, Graovac (Dk. 63 Tugay Kacar), Mert Kuyucu (Dk. 39 Ayberk Karapo), Furkan Mehmet Doğan, Gakpa (Dk. 63 Oğuz Gürbulak), Bekir Karadeniz, Kazım Can Kahya (Dk. 75 Alihan Gümüş), Doğukan Emeksiz, Tabla (Dk. 63 Yunus Emre Dursun), Muhammed Enes Kiprit

GMG Kastamonuspor: Yasin Davuş, Muhammed Emin Sarıkaya, Yasin Başaytaç (Dk. 63 İlyas Kubilay Yavuz), Yalçın Kılınç (Dk. 80 Buğra Ali Erdem), Şaban Özel (Dk. 63 Mustafa Berkan Aydeniz), Ramazan Keskin, İsmail Güven, Zahit Fındık (Dk. 63 Yiğitali Bayrak), Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 63 Okan Eken), Abdulaziz Solmaz, Emir Açıkgöz

Goller: Dk. 47 Kazım Can Kahya, Dk. 52 Doğukan Emeksiz, Dk. 57 Muhammed Enes Kiprit (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 35 Zahit Fındık, Dk. 81 Okan Eken, Dk. 89 İlyas Kubilay Yavuz (GMG Kastamonuspor), Dk. 65 Bekir Karadeniz (Manisa FK)

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