Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa potada bu kez kötü başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa potada bu kez kötü başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIBAEuropeCup'ta bu sezon elemeler ve ilk tur grup maçlarından lider çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2'nci Tur M Grubu'na ise evinde şok bir yenilgiyle başladı. Avrupa'daki tarihinin ilk yılında bu sezon daha önce oynadığı 8 maçta 7 galibiyet alırken evi Muradiye Spor Salonu'nda 5'te 5 yapan Manisa ekibi, 2'nci Tur'daki ilk sınavında iç sahadaki yenilmezliğini kaybetti. 

        Fransız temsilcisi BCM Gravelines Dunkerqu'e 78-67 yenilen yeşil-beyazlı ekip grubuna son sırada başladı. Çeyrek finale kalmak için grupta ilk iki sıradan birini elde etmeye çalışacak Manisa BŞB, haftaya 13 Aralık Çarşamba günü Çekya'da ERA Nymburk'a konuk olacak. Nymburk da ilk sınavında Casademont Zaragoza'ya deplasmanda 82-79 yenildi.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Tunç'tan İsrail açıklaması
        Bakan Tunç'tan İsrail açıklaması
        Kan donduran olay! KADES kurtardı! Ayrılmak istediği sevgilisi ve 2 arkadaşı kaçırdı!
        Kan donduran olay! KADES kurtardı! Ayrılmak istediği sevgilisi ve 2 arkadaşı kaçırdı!
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        ABD Kongresi'nde "Ukrayna'ya yardım" krizi
        ABD Kongresi'nde "Ukrayna'ya yardım" krizi
        Google'dan ChatGPT'ye rakip: Gemini
        Google'dan ChatGPT'ye rakip: Gemini
        Kan testiyle öğrenilebilir! Organlarınız hızlı mı yavaş mı yaşlanıyor?
        Kan testiyle öğrenilebilir! Organlarınız hızlı mı yavaş mı yaşlanıyor?
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Bobinajcı İlknur usta!
        Bobinajcı İlknur usta!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı

        Benzer Haberler

        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
        Manisa BBSK - BCM Gravelines Dunkerque: 67-78
        Manisa BBSK - BCM Gravelines Dunkerque: 67-78
        Manisa'da 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Manisa'da 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Salihli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Salihli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Demirci Akıncıları 100. yıl Futsal Turnuvası başladı
        Demirci Akıncıları 100. yıl Futsal Turnuvası başladı
        Manisa FK kupada Kastamonuspor ile oynayacak
        Manisa FK kupada Kastamonuspor ile oynayacak