Manisa potada bu kez kötü başladı

FIBAEuropeCup'ta bu sezon elemeler ve ilk tur grup maçlarından lider çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2'nci Tur M Grubu'na ise evinde şok bir yenilgiyle başladı. Avrupa'daki tarihinin ilk yılında bu sezon daha önce oynadığı 8 maçta 7 galibiyet alırken evi Muradiye Spor Salonu'nda 5'te 5 yapan Manisa ekibi, 2'nci Tur'daki ilk sınavında iç sahadaki yenilmezliğini kaybetti.

Fransız temsilcisi BCM Gravelines Dunkerqu'e 78-67 yenilen yeşil-beyazlı ekip grubuna son sırada başladı. Çeyrek finale kalmak için grupta ilk iki sıradan birini elde etmeye çalışacak Manisa BŞB, haftaya 13 Aralık Çarşamba günü Çekya'da ERA Nymburk'a konuk olacak. Nymburk da ilk sınavında Casademont Zaragoza'ya deplasmanda 82-79 yenildi.

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