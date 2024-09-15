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        Haberler Dünya Manş Denizi'ni geçmeye çalışan teknenin batması sonucu 8 düzensiz göçmen öldü | Dış Haberler

        Manş Denizi'ni geçmeye çalışan teknenin batması sonucu 8 düzensiz göçmen öldü

        Fransa'dan İngiltere'ye gitmek için Manş Denizi'ni geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 13:06 Güncelleme: 15.09.2024 - 13:06
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        Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 8 göçmen öldü
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        Fransa'nın kuzeyindeki Pas-de-Calais Valisi Jacques Billant, İngiltere'ye gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin uğrak rotası olan Manş Denizi'ndeki kazaya ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Wimereux kasabası yakınlarından denize açılan ve 59 kişiyi taşıyan teknenin battığını kaydetti.

        Teknedeki düzensiz göçmenlerin, Eritre, Sudan, Suriye, Afganistan, Mısır ve İran asıllı olduğu bilgisini paylaşan Vali Billant, "Bilanço korkunç, 8 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Billant, yaralanan biri bebek 6 düzensiz göçmenin durumunun da ağır olduğunu kaydetti.

        Yaralı düzensiz göçmenler civardaki hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma açıldı.

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        Fransa Denizcilik İdaresi, dün gece Manş Denizi’ni geçmeye çalışan düzensiz göçmen teknesinin alabora olduğu yönünde bilgi aldıklarını ve ardından harekete geçtiklerini bildirdi.

        20 jandarmanın ve 50’den fazla kurtarma görevlisinin yer aldığı çalışmalar, 20’ye yakın tekne ve bir dron ile gerçekleştirildi.

        3 Eylül’de Manş Denizi’ni geçmeye çalışan 12 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiş, olay, bu yılın Manş Denizi'nde kaydedilen "en ölümcül düzensiz göçmen kazası" olarak kayıtlara geçmişti.

        Yaklaşık 30 bin göçmen geçen yıl Manş Denizi'ni geçerek Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmıştı. İngiltere ve Fransa yasa dışı göçmen akışını önlemek için güvenlik tedbirlerini sıkılaştırma konusunda uzlaşmıştı.

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        #Manş Denizi
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