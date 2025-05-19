Mansur Yavaş: UNESCO'ya başvuracağız

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ilçe belediye başkanları, basın mensupları ve davetlilerin katılımıyla yapılan ve iki gün süren "Ayaş-Sapanca İpek Yolu Kültür Rotası" tanıtım programı tamamlandı.

Program kapsamında, Nallıhan, Göynük, Geyve ve Sapanca'da 14 farklı destinasyona uğranıldı, Mudurnu Arastası ve Ahiler Müzesi, Yıldırım Beyazid ile Kanuni Sultan Süleyman camileri ve ilçedeki arkeopark alanı gezildi. Mudurnu'nun ardından Beypazarı'na geçildi. Burada Beypazarı Tarihi Çarşısı ve Suluhan Nasuh Paşa Hanı ziyaret edildi.

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Beypazarı'nın devamında Güdül'de İnönü Mağaraları, Leblebiciler Sokak ve tiftik keçisi çiftliğini gezen heyet, rotanın son durağı olan Ayaş'ta Ulu Cami ve Tarihi Paşa Hamamı ile Bünyamin Ayaşi Cami'sini inceledi.

Beypazarı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABB Başkanı Yavaş, projenin yerel kalkınmaya destek olacağını ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması için önemli bir adım olduğunu söyledi.