Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında bir grup terörist tespit edildi.

Jandarma SİHA ile tespit edilen teröristler, dün Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16’lar ve ATAK taarruz helikopterleri ile ateş altına alındı.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timlerinin katıldığı Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz operasyonu kapsamında, bu sabah 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.