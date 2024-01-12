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        Mardin'de itfaiye ekipleri geçen yıl 6 bin 539 olaya müdahale etti

        Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merkez ve ilçelerinde geçen yıl 6 bin 539 olaya müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 15:42 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:42
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        Mardin'de itfaiye ekipleri geçen yıl 6 bin 539 olaya müdahale etti
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merkez ve ilçelerinde geçen yıl 6 bin 539 olaya müdahale etti.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler 7/24 esasına bağlı gece gündüz demeden deprem, kaza, su baskını, yangın ve kurtarma gibi ferdi ve toplumsal olaylarda hiçbir zaman vatandaşları yalnız bırakmıyor.

        Filosunda 18 arazöz, 4 kurtarma, 10 merdivenli, 3 su ikmal, ilk müdahale ve 3 hizmet araç olmak üzere 39 araçla 9 ilçede, 273 personel ile hizmet veren İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangın, trafik kazası, kurtarma, su baskını ve diğer olaylara olmak üzere 2023 yılında 6 bin 539 olaya müdahale ederek başarı sağladı.

        Bu kapsamda son bir ay içerisinde Mardin'de 111 yangına müdahale edildi.

        Ayrıca, geçen ay 11 eğitim semineri ve tatbikat düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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