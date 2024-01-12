Mardin'de itfaiye ekipleri geçen yıl 6 bin 539 olaya müdahale etti
Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merkez ve ilçelerinde geçen yıl 6 bin 539 olaya müdahale etti.
Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merkez ve ilçelerinde geçen yıl 6 bin 539 olaya müdahale etti.
Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler 7/24 esasına bağlı gece gündüz demeden deprem, kaza, su baskını, yangın ve kurtarma gibi ferdi ve toplumsal olaylarda hiçbir zaman vatandaşları yalnız bırakmıyor.
Filosunda 18 arazöz, 4 kurtarma, 10 merdivenli, 3 su ikmal, ilk müdahale ve 3 hizmet araç olmak üzere 39 araçla 9 ilçede, 273 personel ile hizmet veren İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangın, trafik kazası, kurtarma, su baskını ve diğer olaylara olmak üzere 2023 yılında 6 bin 539 olaya müdahale ederek başarı sağladı.
Bu kapsamda son bir ay içerisinde Mardin'de 111 yangına müdahale edildi.
Ayrıca, geçen ay 11 eğitim semineri ve tatbikat düzenlendi.
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