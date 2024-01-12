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        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 09:15 Güncelleme: 12.01.2024 - 09:15
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        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Tepebaşı Mahallesi 639. Sokak'ta müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ev sahiplerinin evde olmadığı esnada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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