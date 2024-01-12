Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Tepebaşı Mahallesi 639. Sokak'ta müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ev sahiplerinin evde olmadığı esnada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.