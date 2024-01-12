Köpekler kovalayınca çıktığı direkte mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
MARDİN´in Nusaybin ilçesinde kendisini kovalayan köpekten korkarak çıktığı direkte mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
MARDİN´in Nusaybin ilçesinde kendisini kovalayan köpekten korkarak çıktığı direkte mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Akçatarla Mahallesi Çadır Kent yolu üzerinde köpeğin kovaladığı kedi, korkarak yol kenarındaki bir direğin üzerine çıktı. Köpeğin gitmesini bekleyen kedi direkten inemeyince, çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, merdivenle kediyi kurtardı. Mahalle sakinleri, kediyi kurtardıkları için ekiplere teşekkür etti.
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