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        Köpekler kovalayınca çıktığı direkte mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

        MARDİN´in Nusaybin ilçesinde kendisini kovalayan köpekten korkarak çıktığı direkte mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 14:51 Güncelleme: 12.01.2024 - 14:55
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        Köpekler kovalayınca çıktığı direkte mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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        MARDİN´in Nusaybin ilçesinde kendisini kovalayan köpekten korkarak çıktığı direkte mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Akçatarla Mahallesi Çadır Kent yolu üzerinde köpeğin kovaladığı kedi, korkarak yol kenarındaki bir direğin üzerine çıktı. Köpeğin gitmesini bekleyen kedi direkten inemeyince, çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, merdivenle kediyi kurtardı. Mahalle sakinleri, kediyi kurtardıkları için ekiplere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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