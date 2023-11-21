Mariah Carey ayda milyonlarca dolar harcıyor

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"ASLA DURMUYOR"



Yakın bir kaynak, konuyla ilgili, "Eskiden parasını harcama konusunda daha dikkatliydi. Aslında her zaman pahalı ve seçkin ürünler satın alırdı. Yine de parasının hesabını daha iyi yapardı. Harcama konusunda limitleri vardı ama artık öyle değil. Artık sanki sadece para harcamak için yaşamaya başladı. Etiketin üzerindeki fiyat ne kadar yüksek olursa olsun bu onu asla durdurmuyor" dedi.



Fotoğraflar: AP, Reuters