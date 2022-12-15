Marmara'da "hayalet ağ" temizliği sürüyor 0:00 / 0:00

DHA

2014 yılında başlatılan 'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenme Projesi" kapsamında Marmara Denizi'nde "hayalet ağ" temizliği sürüyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sahil güvenlik ekipleriyle birlikte, Marmara Denizi'nin İstanbul'un Bakırköy ilçesi Yeşilköy Sahili'nden açılarak deniz dibinde ağ temizliği yaptı. Amatör balıkçıların unuttuğu, kopmuş ya da bilerek bırakılmış ağları ve aletleri dalgıçların deniz tabanında belirlediği noktalardan toplandı.

4 MİLYON 982 BİN METREKARELİK ALAN TARANDI Ekosisteme, biyoçeşitliliğe, balıkların göç yolu ve yaşam alanlarına zarar verdiği belirtilen hayalet ağların, zeminden yaklaşık 5 bin metre uzunluğunda, 15 bin metrekare alanda olduğu bildirildi. Proje kapsamında şu ana kadar Marmara Denizi'nde 192 lokasyonda 4 milyon 982 bin metrekarelik alanın tarandığı, 322 bin 620 metrekare atıl durumdaki ağın yüzeye çekilerek, ekosistemden uzaklaştırıldığı belirtildi.

"HEM KİRLİLİĞE YOL AÇIYOR HEM DE DENİZE ZARAR VERİYOR" Proje hakkında konuşan, İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Projemiz denizlerin, denizlerde terk edilmiş ağlardan temizlenmesini amaçlıyor. Denizde avcılık sırasında bilerek ya da bilmeyerek, denetimden kaçarken kopan ağlar deniz dibinde ve o bölgede hem kirliliğe yol açıyor, hem de denize zarar veriyor. Bu ağlar avlanmaya da devam ediyor. Avlanmaya devam ettiği için, sürdürülebilir balıkçılık açısından da tehlike yaratıyor. Bu çerçevede 2014 yılından bugüne yaklaşık 5 milyon metrekarelik alanı taradık. Buradan 322 bin 622 metrekare, terkedilmiş ağları temizledik, geri dönüşüme kazandırdık. Bu ağlar örneğin, sanat eserlerinde, file yapımı gibi birçok şekilde kullanıldı" diye konuştu.