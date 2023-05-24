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Bir sene belirli bir düzen içerisinde ilerler. Matematiksel hesaplamaların uygulamalı örnekleri olarak oluşturulan aylar toplam 12 tanedir. Aylar 4 mevsim altında toplanmıştır. Bu mevsimler ilkbahar, yaz, sonbahar ve kıştır. Mart kaçıncı ay? Kaç gün çeker ve kaç gün var? Mart hangi aydır? İşte, merak edilen sorularıyla Mart ayı hakkında bilgiler.

Mart Kaçıncı Ay?

12 ay farklı özellikleriyle ortaya çıkmaktadır. Yılın ilk ayı Ocak, son ayı ise Aralık’tır. Bu döngü Dünya’nın Güneş’in etrafındaki tam turu ifade eder. Bu tam tur 365 gün 6 saat sürmektedir. Bu 6 saat 4 senede bir Şubat ayına eklenmektedir. Böylelikle 4 yılda bir artan saatler takvime 1 gün olarak eklenecek. 365 gün böylelikle 366 gün olacak. 366 gün ise 12’ye tam olarak bölünebilen bir sayı değildir. Küsuratlar ortaya çıkacaktır. Bu sebeple 4 ay 30 gün çekerken 7 ayda 31 gün çekecektir. 12 ay içerisinde Mart ayı üçüncü ay olarak Şubat’tan sonra gelmektedir.

Mart Ayı Kaç Gün Çeker?

Mart ayı ilkbahar mevsimini giriş ayıdır. Mart ayının geldiğini bilmek bize bizde bahar heyecanının başlaması için yeterlidir. En merak edilen ve sıklıkla sorulan sorulardan birisi de Mart ayının kaç gün çektiğidir. Mart ayı Nisan ile Şubat ayının ortasında yer alan bir aydır. Çektiği gün sayısı 31 olup bu sayı her sene için geçerlidir. Yani Mart ayı her sene 31 gün sürmektedir.

Mart Ayında Kaç Gün Var?

Ay dağılımında 4 ay 30 gün 7 ay 31 gün çektiğini belirtmiştik. Sebebi ise Dünya’nın Güneş çevresindeki tam turunun uygulamaya yansımasıdır. Mart ayı aylar içerisinde üçüncü sırada yer almaktadır. İlkbahar mevsimi Mart ayıyla başlamaktadır. Mart ayında 31 gün vardır. 31 gün çekmesi seneler içinde de farklılık göstermemektedir. Mart her yıl 31 gün çekmektedir.

Mart Hangi Ay?

Miladi takvim ya da Gregoryen takvimi geçmişten günümüze kullanılan takvimler içinde en az hata payına sahip olan takvimdir. Bunun sebebi gelişen teknoloji ve gözlemlenen gök cisimleridir. Mart, Miladi Takvime göre üçüncü yer almaktadır. Mart’tan sonra Nisan ve Mayıs olarak aylar ilerlemektedir.