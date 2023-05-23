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Kasım kaçıncı ay? Kasım ayı kaç gün çeker?

1 yıl 365 gün 6 saatten oluşmaktadır. Peki, neye göre 365 gündür dediğinizi duyar gibiyiz. Bunun sebebi Dünya’nın Güneş etrafındaki döngüsünü bu süre zarfından tamamlamasıdır. Ay ise Dünya çevresinde tam 12 tur atmaktadır. 365 gün 6 saatin 12’ye bölünmesiyle birlikte 12 ay oluşmaktadır. İşte, detaylar.

Kasım Kaçıncı Ay? Kasım Ayı Kaç Gün Çeker?
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Sonbaharın bitişine eşlik eden Kasım ayının kaç günden oluştuğu ya da kaç gün çektiği en çok merak edilen sorulardandır. Kasım ayı sonbahar ayının bitiş ayıdır. Kasım’dan sonra gelen Aralık ayı ise kış başlangıcını temsil eder. Peki, Kasım kaçıncı ay? Kaç gün var ve kaç gün çeker? Kasım hangi aydır? İşte, cevaplar.

Kasım Kaçıncı Ay?

Kasım ayı sonbaharın kendini hissettirdiği aydır. Artık Eylül sıcaklıkları ortadan kalkmış, ağaçlar yapraklarına veda etmiş ve kışın habercisi sonbahar ayı kendini hissettirmeye başlamıştır. En merak edilen sorular içerisinde Kasım ayının hangi ay olduğu yer almaktadır. Kasım ayı takvim sıralamasında on birinci ay olarak yer almaktadır. Kasım ayından önce Ekim ayı, sonra ise Aralık ayı gelmektedir. Aralık ayı kış başlangıcının ilk ayıdır. Dolayısıyla Kasım soğukları çoktan başlamış olacaktır.

Kasım Ayı Kaç Gün Çeker?

Ayların günlerini hafızamızda tutmak zorlayıcı olacaktır. Çünkü ayların değişen günleri belirli bir sıraya konulmamıştır. 31 gün çeken bir ayın ardından 31 gün çeken bir ay gelebilmektedir. Tıpkı 28 gün çeken Şubat’tın ardından 31 gün çeken Mart ayının gelmesi gibi. Kasım ayı Nisan, Haziran, Eylül gibi 30 gün çekmektedir. Öyle ki 30 gün çeken sadece 4 ay vardır. Geri kalan 7 ay ise 31 günden oluşmaktadır.

Kasım Ayında Kaç Gün Var?

Kasım ayı, yıl bitimine son bir ayın kaldığı bir aydır. Kasım ayından sonra Aralık ayı yani takvimin son ayı gelir. Ocak ayıyla birlikte yeni bir yıla merhaba deriz. Kasım ayı sonbahar mevsiminin bitiş ayıdır. Kasım ayından sonra gelen Aralık ayı kış mevsimi içerisinde sınıflandırılmıştır. Kasım ayında kaç gün olduğu merak edilen bir diğer sorudur. Kasım ayında 30 gün vardır. 30 günden sonra döngü Aralık ayına geçer.

Kasım Hangi Ay?

Şuan da kullandığımız takvim Miladi Takvim’dir. Miladi Takvim, en az hata payına sahip olan takvimdir. Bu takvimin hata payının az olmasının en önemli sebebi gelişen teknolojidir. Kasım ayı, on birinci aya denk gelmektedir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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