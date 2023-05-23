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Haziran kaçıncı ay? Haziran ayı kaç gün çeker?

Günlerin, haftaların, ayların ve hatta yılların nasıl oluştuğu merak konusudur. Dünya ve Güneş konumlarının takvime yansıtılma halini temel alan bu hesaplamalar günümüzde kullanılan Miladi Takvim’ le en doğru sonucu vermektedir. İşte, detaylar.

Haziran Kaçıncı Ay? Haziran Ayı Kaç Gün Çeker?
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Dünya, Güneş etrafında bir tur döner. Bu turun tamamlanması 365 gün 6 saate denk gelmekte ve böylelikle bir yıl oluşmaktadır. Dünya’nın kendi etrafındaki turu ise gün oluşumuna sebep olmaktadır. Peki, Haziran kaçıncı ay? Kaç gün çeker ve kaç gün var? Haziran hangi aydır? İşte, tüm detaylar.

Haziran Kaçıncı Ay?

Miladi Takvim ya da diğer adıyla Gregoryen Takvimi günümüzde kullanılan takvimdir. Takvim yolculuğunda 12 Hayvanlı Türk Takvimi, Rumi Takvim ya da Celali Takvim olmak üzere pek çok takvim karşımıza çıkmaktadır. Tarihimizde Miladi Takvim’ in kullanımına 1 Ocak 1926 yılından itibaren başlamıştır. Peki, Haziran ayı kaçıncı aydır? Haziran ayı takvime göre altıncı aydır. Yaz mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen Haziran ayı Mayıs ayından sonra Temmuz ayından önce gelmektedir.

Haziran Ayı Kaç Gün Çeker?

Hali hazırda 30 gün çeken 4 ay vardır. Bu aylar; Nisan, Haziran, Eylül ve Kasım’dır. Diğer aylar ise 31 gün çekmektedir. Bu aylar; Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarıdır. Haziran ayı da 30 gün çeken aylara dâhildir. Yazın müjdeleyicisi olan Haziran ayı 30 gün çekmektedir.

Haziran Ayında Kaç Gün Var?

Aylar üzerindeki gün hesaplamaları Dünya’nın Güneş etrafındaki turunun Ay’ın Dünya çevresindeki turuna bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Ay bir yılda Dünya çevresinde 12 tur atar. Bu da bize neden 12 adet ay olduğunu söylemektedir. Bu bilimsel dayanağı referans alan Miladi Takvim ise günümüzde kullanılan takvimdir. Haziran ayında 30 gün vardır. Haziran ayından önce gelen Mayıs ayında ve sonra gelen Temmuz ayında ise 31 gün vardır. Ay sıralamaları bir 31 gün, bir 30 gün olarak devam etmektedir.

Haziran Hangi Ay?

Mevsimler Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki tam turuyla oluşmaktadır. Güneş’e karşı eğik bir açısı vardı. Eğikliğin yarattığı bu açı farklı mevsimlerin oluşmasını sağlamaktadır. Haziran ayı ise yaz mevsiminin ilk ayıdır. Takvim üzerinde ise altıncı ay olarak yer almaktadır. Haziran ayı yaz sıcaklığının kendini hissettirmeye başladığı bir aydır. Haziran’dan önce Mayıs ayı sonra ise Temmuz ayı gelmektedir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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