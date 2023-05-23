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Eylül kaçıncı ay? Eylül ayı kaç gün çeker?

Kimi zaman aklımıza hangi ayın kaç günden oluştuğu gelmez. Bunun için genellikle takvimlere başvururuz. Takvimler üzerinden aylar hakkında bilgi alabiliriz. Her ayın gün sayısı farklılık göstermektedir. Eylül kaçıncı ay? Eylül ayı kaç gün çeker? İşte, detaylar.

Eylül Kaçıncı Ay? Eylül Ayı Kaç Gün Çeker?
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Kimi aylar 30 günden oluşurken kimi aylar 31 günden oluşmaktadır. Bu farklılaşmanın temeli Ay’ın Güneş etrafındaki bir turdan ötürüdür. Ay, Güneş etrafında 12 kez döner. Böylelikle de aylar oluşmaktadır. Peki, Eylül kaçıncı aydır? Kaç gün çeker ve kaç gün vardır? Eylül hangi aydır? İşte, tüm detaylarıyla Eylül ayı.

Eylül Kaçıncı Ay?

Ay hesaplamalarında en az paya sahip olan Miladi Takvim, şu anda tüm dünya genelinde kabul gören bir takvimdir. Ay hesaplamaları da bu takvim üzerinden yürütülür. Eylül ayı sonbahar mevsiminin habercisi bir aydır. Mevsimin ilk ayı olarak bilinir. Eylül ayının kaçıncı ay olduğu en merak edilen sorulardan biridir. Eylül ayı Miladi Takvimi’ne göre dokuzuncu aydır. Ağustos ayından sonra Ekim’den önce gelmektedir.

Eylül Ayı Kaç Gün Çeker?

Hangi ayın 30 gün çektiği, hangi ayın 31 günden oluştuğu konusunda yanılgıya düşmemiz çok doğaldır. Çünkü ayların birbirini takip eden bir düzeni yoktur. Ardı ardına aylar 31 günden oluşabildiği gibi 30 günden de oluşabilmektedir. 30 gün çeken 4 ay, 31 gün çeken 7 ay vardır. Bu sıralama Şubat ayı ile farklılık göstermektedir. Hepimizin bildiği gibi Şubat ayı 28 günden oluşmaktadır. 30 günden oluşan aylar ise; Nisan, Haziran, Eylül ve Kasım aylarıdır. 31 günden oluşan aylar; Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarıdır. Eylül ayı ise 30 gün çeken aylardan biridir.

Eylül Ayında Kaç Gün Var?

Ay hesaplamaları konusunda genellikle evlerimizdeki takvimlerden yararlanırız. Evimizde takvim yoksa ve Eylül ayında kaç gün olduğunu merak ediyorsak en doğru araç internet olacaktır. İnternet üzerinden en çok sorulan sorulardan birisi de Eylül ayında kaç gün olduğudur? Eylül ayı 30 günden oluşmaktadır. 30 günden sonra bizi 1 Ekim günü karşılamaktadır. Kendisinden önce gelen Ağustos ayı ile kendisinden sonra gelen Ekim ayı 31 gün sürmektedir.

Eylül Hangi Ay?

Eylül ayı sonbahar ayının ilk ayıdır. Eylül ayına giriş yaptığımızda yaza veda ettiğimizin farkında oluruz. Ancak yaz sıcaklıkları bu ayda da hâkimdir. Eylül ayı ay sıralamasında dokuzuncu aydır. Eylül ayını Ekim ayı takip eder.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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