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Ekim kaçıncı ay? Ekim ayı kaç gün çeker?

Yörünge hesaplamalarını ve gök cisimlerinin Dünya’ya konumlarının hayat bulmuş hali takvimlerdir. İnsanoğlunun tarihsel yolculuğunda bitmek tükenmek bilmeyen merakı yeni takvimlerin doğuşuna sebebiyet vermiştir. İşte, detaylar.

Ekim Kaçıncı Ay? Ekim Ayı Kaç Gün Çeker?
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Günümüze ulaşana kadar pek çok takvim kullanılmıştır. Kimi takvimler doğru sapmalara sahip olsa da hali hazırda kullandığımız Miladi Takvim diğer adıyla Gregoryen Takvim’ i en doğru sonuçlara sahiptir. Takvime göre Ocak ayı birinci, Aralık ayı on ikinci aydır. Ekim kaçıncı ay, kaç gün var ve kaç gün çeker? Ekim hangi aydır? İşte, detaylar.

Ekim Kaçıncı Ay?

Ekim ayı sonbaharın tam orta ayıdır. Ekim aylarında sonbahar kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlamıştır. Ekim ayından önce sonbaharın başlangıcı olan Eylül ayı, sonrasında ise sonbahar mevsiminin son ayı olan Kasım ayı gelmektedir. Ekim’in kaçıncı ay olduğu en fazla yöneltilen sorulardan biridir. Genellikle evinde takvim bulunmayan ve online mecralarda daha aktif olanlar tarafından sorulan bu soruyu sizler için cevapladık. Ekim ayı ay sıralamasında onuncu aydır.

Ekim Ayı Kaç Gün Çeker?

Ayların gün sıralaması belirli bir kronolojik sıradan oluşmaz. Bunun sebebi yörüngesel hareketlerdir. Bir yıl 365 gün 6 saatten meydana gelmektedir. Dolayısıyla bu 6 saat günlere eklenmekte ya da günlerden çıkarılmaktadır. Ağustos ayı Şubat ayının gününü kendi ayına eklediğinden dolayı Ağustos ayı 31 gün Şubat ayı ise 28 gündür. Bu işlemler tamamıyla matematiksel işlemlerin sonucudur. Ekim ayı; Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Ağustos ve Aralık ayları gibi 31 gün çeken aylardan biridir. Hali hazırda 31 gün çeken 7 ay, 30 gün çeken 4 ay vardır. Şubat ayı ise her 4 yılda bir 29 çekmekte geri kalan yıllarda 28 günden oluşmaktadır.

Ekim Ayında Kaç Gün Var?

Her ayın kaç günden oluştuğunu hafızamızda tutmak zordur. Bunun için takvimlerden yararlanırız. Genellikle internet üzerinden de bu sorunun cevabını bulmak isteriz. Ekim ayı, Eylül ayından sonra Kasım ayından önce gelmektedir. Eylül ve Kasım ayı 30 günden oluşurken Ekim ayı 31 günden oluşmaktadır.

Ekim Hangi Ay?

Aylar belirli bir düzende ilerlemektedir. Aylardan mevsim çağrışımları da yapmaktayız. Haziran ayıyla birlikte yaza girdiğimizi, Şubat ayıyla birlikte kış ayından çıktığımızı biliriz. Ekim ayı ise sonbahar mevsiminde yer alan bir aydır. Miladi Takvimi’e göre onuncu aydır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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