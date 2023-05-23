Aralık Kaçıncı Ay?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Aralık Kaçıncı Ay? Aralık Ayı Kaç Gün Çeker?
ABONE OL

Aralık kaçıncı ay? Aralık ayı kaç gün çeker?

Ay hesaplamaları konusunda sıkıntıya düşebiliriz. Aylar belirli sıralamalara göre ilerlemezler. 30 gün çeken bir ayın ardından 30 gün çeken bir ay gelebilir. Bu matematiksel hesaplamaların dağılımından oluşmaktadır. İşte, detaylar.

Aralık Kaçıncı Ay? Aralık Ayı Kaç Gün Çeker?
HABERTURK.COM

Bu sebeple takvimler hayat kurtarıcı olmaktadır. Sadece özel günler ya da doğum günleri değil, gelişi güzel hesaplamalarda da takvimden yararlanırız. Elimizin altında bir takvim yoksa genellikle internet üzerinden ayların kaç gün çektiğini araştırırız. Peki, Aralık kaçıncı aydır? Kaç gün çeker ve kaç gün vardır? Aralık hangi aydır? İşte, merak edilen detaylar.

Aralık Kaçıncı Ay?

Aralık ayının kaçıncı ay olduğu en merak edilen soruların başında gelmektedir. Aralık ayı kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilir. Aralık ayına girilmesiyle birlikte soğuklar artık kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlayacaktır. Aralık ayı yılın son ayı olarak kabul edilir. Aralık ayından sonra yeni bir yıla merhaba dediğimiz Ocak ayı gelmektedir. Kış mevsiminin başlangıç ayı olan Aralık ayı yılın on ikinci ayıdır.

Aralık Ayı Kaç Gün Çeker?

Her ayın çektiği gün sayısı farklık göstermektedir. Kimi aylar 31 gün çekerken kimi aylar 30 günden oluşmaktadır. Bu sıralama sadece Şubat ayıyla değişim göstermektedir. Şubat ayı 28 gün çeker, ancak 4 yılda bir 29 gün çekmektedir. Ocak ile başlayan yeni yıl Aralık ayıyla sonlanmaktadır. Aralık ayının sonuyla döngü bir sonraki yıla geçmektedir. Aralık ayı her yıl 31 çeker. Yıllara göre bir farklılık göstermemektedir. 7 ay 31 gün, 4 ay 30 gün çeker. 31 gün çeken aylar; Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim ve Aralıktır. 30 gün çeken aylar ise; Nisan, Haziran, Eylül ve Kasım’dır.

Aralık Ayında Kaç Gün Var?

Ayların kaç günden oluştuğunu hafızamızda tutmak güçtür. Bunun için takvimlerden ya da internet üzerindeki arama motorlarından faydalanırız. Aralık ayında kaç gün olduğu sıklıkla araştırılan bir sorudur. Aralık ayı kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen son aydır. Aralık ayından sonra takvim değişir ve yerini yeni bir yıla devreder. Aralık ayında 31 gün vardır. Aynı şekilde Ocak ayı da 31 günden oluşmaktadır. Ancak Kasım ayı 30 gün çekmektedir.

Aralık Hangi Ay?

Lapa lapa karların evlerimizi süslediği bir ay olan Aralık’ın hangi ay olduğu en çok sorulan sorulardan biridir. Aralık ayı kış mevsiminin başlangıcı, yılın son ayıdır. Yeni bir yılın başlangıcı kabul edilen Ocak ayından önce gelmektedir. Aralık ayı on ikinci aydır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara'da etkili olan şiddetli sağanak, hayatı felç etti
GÜNDEM Başkent'te sağanak, hayatı felç etti
Ağustos Kaçıncı Ay? Ağustos Ayı Kaç Gün Çeker?
GÜNDEM Ağustos kaçıncı ay?
KYK kredileri burs mu oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika açıklaması!
GÜNDEM KYK kredileri burs mu olacak? Cumhurbaşkanı ...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2023-2024 MEB takvimi ile karneler ne zaman dağıtılacak, yaz tatili ne zaman başlayacak?
GÜNDEM Okullar ne zaman kapanacak?
BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2023 | Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL bayram ikramiyesi ne zaman hesaba yatacak, kimlere verilecek?
GÜNDEM Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri
Resmi Gazete'de yayınlandı! Yeni torba yasa maddelerinde neler var, içeriği ne? 023 Torba yasa maddelerinde EYT staj sigortası, 3600 kısmi emeklilik, sicil affı, Bağkur affı, 500 gün prim eşitliği olacak mı? Emekli zammı ve geçici işçiye kadro...
GÜNDEM Torba yasa Resmi Gazete'de! İşte maddeleri...
ATA İttifakı partileri: ATA İttifakı nedir, hangi siyasi partilerden oluşuyor, Genel Başkanları kimdir?
GÜNDEM ATA İttifakı partileri
ZAFER PARTİSİ SEÇİM SONUÇLARI | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri Zafer Partisi oy oranı yüzde kaç oldu, toplam kaç oy aldı?
GÜNDEM Zafer Partisi seçim sonuçları
OY KULLANMAMA CEZASI 2023: İkinci turda oy kullanmak zorunlu mu, cezası var mı? Oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL, oy kullanmazsam ne olur?
GÜNDEM 2023 Oy kullanmama cezası
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023: Sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL, ne zaman hesaba yatacak, müşahitler para alacak mı?
GÜNDEM 2023 Sandık görevlisi ücretleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.