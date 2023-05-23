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Bu sebeple takvimler hayat kurtarıcı olmaktadır. Sadece özel günler ya da doğum günleri değil, gelişi güzel hesaplamalarda da takvimden yararlanırız. Elimizin altında bir takvim yoksa genellikle internet üzerinden ayların kaç gün çektiğini araştırırız. Peki, Aralık kaçıncı aydır? Kaç gün çeker ve kaç gün vardır? Aralık hangi aydır? İşte, merak edilen detaylar.

Aralık Kaçıncı Ay?

Aralık ayının kaçıncı ay olduğu en merak edilen soruların başında gelmektedir. Aralık ayı kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilir. Aralık ayına girilmesiyle birlikte soğuklar artık kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlayacaktır. Aralık ayı yılın son ayı olarak kabul edilir. Aralık ayından sonra yeni bir yıla merhaba dediğimiz Ocak ayı gelmektedir. Kış mevsiminin başlangıç ayı olan Aralık ayı yılın on ikinci ayıdır.

Aralık Ayı Kaç Gün Çeker?

Her ayın çektiği gün sayısı farklık göstermektedir. Kimi aylar 31 gün çekerken kimi aylar 30 günden oluşmaktadır. Bu sıralama sadece Şubat ayıyla değişim göstermektedir. Şubat ayı 28 gün çeker, ancak 4 yılda bir 29 gün çekmektedir. Ocak ile başlayan yeni yıl Aralık ayıyla sonlanmaktadır. Aralık ayının sonuyla döngü bir sonraki yıla geçmektedir. Aralık ayı her yıl 31 çeker. Yıllara göre bir farklılık göstermemektedir. 7 ay 31 gün, 4 ay 30 gün çeker. 31 gün çeken aylar; Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim ve Aralıktır. 30 gün çeken aylar ise; Nisan, Haziran, Eylül ve Kasım’dır.

Aralık Ayında Kaç Gün Var?

Ayların kaç günden oluştuğunu hafızamızda tutmak güçtür. Bunun için takvimlerden ya da internet üzerindeki arama motorlarından faydalanırız. Aralık ayında kaç gün olduğu sıklıkla araştırılan bir sorudur. Aralık ayı kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen son aydır. Aralık ayından sonra takvim değişir ve yerini yeni bir yıla devreder. Aralık ayında 31 gün vardır. Aynı şekilde Ocak ayı da 31 günden oluşmaktadır. Ancak Kasım ayı 30 gün çekmektedir.

Aralık Hangi Ay?

Lapa lapa karların evlerimizi süslediği bir ay olan Aralık’ın hangi ay olduğu en çok sorulan sorulardan biridir. Aralık ayı kış mevsiminin başlangıcı, yılın son ayıdır. Yeni bir yılın başlangıcı kabul edilen Ocak ayından önce gelmektedir. Aralık ayı on ikinci aydır.