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Ağustos kaçıncı ay? Ağustos ayı kaç gün çeker?

Aylar, yıllar olmasaydı zaman farkından haberimiz olmayacak, yaşlarımızı hesaplayamayacak ve günlerimizi öğrenemeyecektik. Bu sebeple takvimler bizim oldukça önemlidir. İşte, tüm detaylar.

Ağustos Kaçıncı Ay? Ağustos Ayı Kaç Gün Çeker?
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Takvim hesaplamalarında Güneş’ten, Ay’dan ve Dünya’dan kısacası gezegen ve Güneş sisteminden yararlanılmaktadır. Günümüzde kullandığımız Miladi Takvim bu en az hata payına sahip olduğundan dolayı dünya genelinde kabul görmüştür. Peki, Ağustos kaçıncı ay? Kaç gün çeker ve Ağustos’ta kaç gün vardır? Ağustos hangi aydır? İşte, bilinmeyen yönleriyle Ağustos ayı.

Ağustos Kaçıncı Ay?

Ay hesaplamaları yaparken belli ayları ön plana çıkarırız. Bu özellikle doğum günleri, resmi günler ve özel günler için geçerlidir. Yılın 12 ayı bulunmaktadır. Bu sebeple 12 ay hesaplamasını parmakla da sayabiliriz. Kimi aylar 30 günden oluşurken kimi aylar 31 gün çekmektedir. Bu aylardan sadece Şubat ayı 28 yıl çeker. Artık yılları hesaba katınca Şubat ayı her 4 yılda bir 29 çekmektedir. Ayların 4 tanesi 30 gün, 7 tanesi de 31 günden oluşmaktadır. Yani 30 ve 31 gün dağılımı bu 11 ay arasındadır. Ağustos ayı Miladi Takvimi’ne göre sekizinci aydır. Ağustos ayı yaz mevsiminin son ayıdır.

Ağustos Ayı Kaç Gün Çeker?

Yaz bitişinin habercisi olan Ağustos ayıyla ilgili en merak edilen konulardan biri de kaç gün çektiğidir. Ağustos ayı yaz mevsiminin son ayıdır. Ağustos’tan sonra sonbahar aylarının habercisi Eylül ayı gelmektedir. Ağustos ayının öncesinde ise Temmuz ayı yer almaktadır. Ağustos ayı 31 gün çeken aylardan biridir. Standart sapmalar göz önüne alındığında Ağustos ayının 30 gün olması beklenir. Ancak Ağustos ayı bir gününü Şubat ayından almıştır. Bu sebeple şubat ayı 28 günden, Ağustos ayı ise 31 günden oluşmaktadır.

Ağustos Ayında Kaç Gün Var?

Ağustos ayı takvimin sekizinci ayını oluşturur. Türkçede Ağustos ayı için “Harman ayı” da denilmektedir. Ağustos ayında toplama 31 gün vardır. Yıllara göre farklılaşma yaşamadan 31 günden oluşmaktadır. Bunun açıklaması her yıl 31 çekmesidir.

Ağustos Hangi Ay?

Ağustos ayının hangi ay olduğu doğrultusunda kişiler internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Ağustos yaz mevsiminin son ayıdır. Yani bir nevi yaz mevsiminin kapanışını Ağustos ayı yapmaktadır. Eylül ayıyla birlikte sonbahara girilir. Ağustos ayı Miladi Takvimi’ne göre yılın sekizinci ayıdır. Ağustos ayı tıpkı Temmuz ayı gibi 31 günden oluşmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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