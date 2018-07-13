Konya'da koca şiddetinden kaçmak isterken balkondan düşerek yaralanan ve geçirdiği ameliyat sonrası beline 9 platin takılan 26 yaşındaki Figen Ç. "Masal gibi başlayan evliliğimiz kabus oldu" dedi.
Habertürk muhabiri Zafer Samancı'nın haberine göre haziran ayında 26 yaşındaki Figen Ç., 7 aylık eşi A.Ç.'nin şiddetine uğradığı iddiasıyla kendisini kilitlediği 2. kattaki evlerinin mutfak balkonundan kaçmaya çalışırken düştü. Bel kemiği kırılan talihsiz kadın Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı ve beline 9 platin takıldı. Önceki gün hastaneden taburcu olan Figen Ç.'nin tedavisi babaevinde devam edecek.
MASAL GİBİ BAŞLAYAN EVLİLİĞİMİZ KÂBUS OLDU
Yaşadıklarını Habertürk'e anlatan Figen Ç., ortaokul arkadaşı olan A.Ç. ile 12 yıl sonra sosyal medyada karşılaştıklarını ve aralarında duygusal ilişki başladığını belirterek şunları söyledi:
"Masalları andıran bir hikâye ile başlayan birlikteliğimiz rüya gibi bir düğünle devam etti. Evliliğimizin ilk günleri iyiydi. Bir süre sonra önce sözlü, ardından fiziki şiddet başladı. Her kavgamızın ardından boşanmak istediğini söylüyordu. Bense düzelir ümidiyle hakaretlerini ve yediğim dayağı aileme bildirmedim. Ama düzelmek yerine şiddetin dozu her geçen gün arttı."
"AİLESİ BENİ TEHDİTLE YANLARINA ALDI"
Eşinin ailesinin kendisini yanlarında oturması için tehdit ettiğini öne süren Figen Ç. "Evliliğimizin 4. ayında yaşadığımız bir kavgada yine şiddet gördüm ve dayanamayarak annemin evine geldim. Eşimle sakinleşmemizi bekliyordum. Bu sırada eşimin ailesi oturduğumuz evin elektriği ve suyunu dahi kapattırmış. Beni yanlarında oturmam ve işimi bırakmam için tehdit ettiler. Ben de hem bana, hem de aileme laf gelmemesi için kabul etmek zorunda kaldım ve yanlarına taşındık. Yuvamın yıkılmasını istemiyordum" dedi.
"KAYINPEDERİNDEN KENDİNİ KORU NİYETİ BOZUK"
"Kardeşimle birlikte işlettiğimiz kuaförden ayrıldığım için psikolojim bozuktu, eşimle sorunlarım vardı ve ailesi de beni istemiyordu" diyen genç kadın şöyle devam etti:
"Yanlarına yerleştikten sonraki 15 gün bir sorun yoktu fakat sonra problemlerimiz yine başladı. Kayınvalidem beni kocasından kıskanmaya başladı. Bana sürekli 'kayınpederinin niyeti bozuk odandan çok çıkma' gibi şeyler söylüyordu. 'Kendini koru kocan yokken ortalıkta olma, kocan gelmeyecekse sen de annene git orada kal' diyordu. O evde korku içinde yaşadım. Eşimle problemlerimiz sona erecek, evimizi ayıracağız umuduyla her şeye sustum. Ama sürekli üstüme geliyorlardı. Herkesle aram açılmaya başladı. Eşim bana ailesinin evindeyken de şiddet uyguluyordu, kimse sesini çıkarmıyordu."
"KABUS DOLU O GÜNLERİ UNUTMAK İSTİYORUM"
Balkondan düşmesinin eşi ve ailesi tarafından hastanede "intihar" diye belirtildiğini ifade eden Figen Ç. "Olayda belim ve birkaç kemiğim kırılmış, eşim hastaneye benimle birlikte gelmiş. Eşimin söylemi ile hastanede rapora intihar yazmışlar. Acildeki doktordan da bu konu ile ilgili şikâyetçi olacağım. Olay günü hastanede eşime ailemi araması için yalvardım, bir gün sonra haber verdi. Yalvarmasaydım aileme haber vermeyecekti. Ben kendisinden de, ailesinden de şikâyetçi oldum. Boşanma, tazminat ve şiddetle ilgili dava açtım. Benim bu hale gelmeme sebep başta ailesi, sonra eşim. Belimdeki kırık nedeniyle 1.5-2 yıl çalışamayacağım. Kabus dolu geçen o günleri unutmak istiyorum. Babamın evinde yaralarım sevgiyle sarılır. Ama o günleri tamamen silmem mümkün değil. 7 ay boyunca kâbus yaşadım. O kâbustan uyandım. Şimdi güzel günler için ailemin yanında kalacağım."
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Öte yandan genç kadının şikayeti üzerine kocası A.Ç.'nin ifadesinin alındığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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