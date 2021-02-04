Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Ekin Türkmen, önceki gün arkadaşları ile birlikte Nişantaşı'nda yürürken objektiflere yansıdı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Türkmen'in koronavirüsten korunmak adına maskesini takmadığı görüldü.
Zincir aksesuarı olan maskesini boynuna asan Ekin Türkmen, geçtiğimiz aylarda bir röportajında, "Yaz boyunca İzmir'de ailemin yanımdaydım. Bu virüs nedeniyle zor günler geçirdim. Psikoloğa gidip, destek aldım. Daha yeni yeni insan arasına karışıyorum" demişti.
Bu hareketiyle şaşırtan oyuncu, bakışlara aldırış etmeden uzun bir süre maskesiz yürüdü.
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