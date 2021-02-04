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Maskesiz Ekin Türkmen

Oyuncu Ekin Türkmen, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Türkmen'in maskesini aksesuar olarak boynunda taşıdığı görüldü

Maskesiz Ekin Türkmen - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Ekin Türkmen, önceki gün arkadaşları ile birlikte Nişantaşı'nda yürürken objektiflere yansıdı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Türkmen'in koronavirüsten korunmak adına maskesini takmadığı görüldü.

Zincir aksesuarı olan maskesini boynuna asan Ekin Türkmen, geçtiğimiz aylarda bir röportajında, "Yaz boyunca İzmir'de ailemin yanımdaydım. Bu virüs nedeniyle zor günler geçirdim. Psikoloğa gidip, destek aldım. Daha yeni yeni insan arasına karışıyorum" demişti.

Bu hareketiyle şaşırtan oyuncu, bakışlara aldırış etmeden uzun bir süre maskesiz yürüdü.

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