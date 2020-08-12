MasterChef Türkiye kim kazandı? sorusu bu akşam ilk 16'ya kalan 10. yarışmacının kim olduğunu merak eden izleyicilerin gündeminde. MasterChef Türkiye 2020 için nefesler tutuldu. İlk grubun içerisinden belirlenen MasterChef Türkiye'de asıl 16'da yarışacak 8 yarışmacının yanında diğer 14 kişilik grup içerisinden 8 yarışmacı daha eklenecek. Bu akşam diğer grupta yarışan 14 yarışmacı içerisinden bir kişi 10. yarışmacı olarak belirlendi. MasterChef son bölümde yaşananlar haberimizde.

MASTERCHEF KİM KAZANDI? 11 AĞUSTOS 2020

MasterChef Türkiye 2020'nin bu akşamki yarışında yarışmacılar önce tutmaç çorbası yaptı. Tutmaç çorbası bugünün ilk yemeğiydi. Gülşah, Eray, Uğur, Kayhan, Walison ve Tanya en iyi tabağı çıkarak bir üst gruba çıkma hakkı kazanan 6 yarışmacı oldu.

Son 6'ya kalan yarışmacılardan karidesi öne çıkaran bir yemek yapmaları istendi. Dün son 2'ye kalan Eray bugünkü tabağıyla da dikkatleri çekti. 4 çeşit karidesi tek tabakta topladı. Tanya da 2. defa filane çıkan bir diğer yarışmacı oldu ve o da tabağıyla dikkatleri çekti. En iyi tabağı çıkaran 2 yarışmacı Eray, Tanya ve Walison oldu. Biraz sonra en iyi karides tabağını çıkararak Survivor 2020'nin en iyi 16'sına katılacak 10. yarışmacısı TANYA oldu. Eray yine ilk 16'ya kalma şansını 2. olarak kaçırdı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 16'YA KALANLAR

İlk 14 yarışmacının bulunduğu gruptan 8 yarışmacının belirlenme işlemi 9 Ağustos akşamı itibari ile sona erdi. Belirlenen 8 yarışmacı MasterChef'e devam ederken diğer yarışmacıların MasterChef macerası sona erdi. 16'ya çıkan ilk 8 yarışmacı şöyle: Serhat, Duygu, Özgül, Emir, Ayyüce, Sedat, Esra ve Furkan oldu.

İkinci grupta ilk 16'ya kalan yarışmacılar Barbaros, Tanya.