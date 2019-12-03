MasterChef'te ödülü kim kazandı? sorusu yarışmanın bugünkü bölümünün ardından merak ediliyor. MasterChef'te son 7'ye kalan yarışmacılar arasında rekabet iyice arttı. Finale adım adım yaklaşılan MasterChef'te eleme sisteminde değişiklik yapıldı. Bu akşamki kaptanlık oyunu ve takımların seçilmesi aşamasında yeni dengeler oluştu. MasterChef dün hangi takım kazandı? 2 Aralık MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye son bölüm...

MASTERCHEF 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşamki ödül oyununda takımlar 7 farklı yemek yaptı. Yemekleri 5 - 3 skorla Mavi takım daha iyi yaptı. MasterChef'te bundan sonra ödül oyunlarında 5 bin liralık ödül verilecek. Bu akşamın ödülünü Mavi takım kazandı.

MATERCHEF ELEME SİSTEMİNDE KRİTİK DEĞİŞİKLİK

MasterChef'te eleme sistemi bu haftadan itibaren değişti. Artık eleme konseyi yapılmayacak yani oylama olmayacak. Her gün bir takım oyunu oynanacak. Daha sonra kaybeden takım bireysel olarak bir oyun daha oynayacak. En kötü tabağı çıkaran yarışmacı eleme potasına girecek. Bu şekilde haftada 3 defa oynanacak oyunların sonunda belirlenecek 3 eleme adayı eleme oyunu oynayacak.

MASTERCHEF TAKIMLARI BELLİ OLDU!

MasterChef Türkiye 58. son bölümde yarışmacılar kaptanlık için çöp şiş yaptı. En iyi tabağı çıkaran Alican Mavi takım kaptanı oldu. Alican Kırmızı takımın kaptanlığına Cemre'yi seçti.

Mavi Takım: Alican (kaptan),Güzide, Rıfat, Ekin

Kırmızı Takım: Cemre (kaptan),Yasin, Batuhan