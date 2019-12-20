MasterChef eleme adayları kimler? sorusu bu akşam yayınlanacak eleme gecesi öncesinde izleyiciler tarafından soruluyor. MasterChef'te adım adım final yaklaşılırken, kalan 5 yarışmacıdan biri daha bu akşam MasterChef hayallerine veda edecek. Heyecanın durmak bilmediği MasterChef'te önceki akşam eski yarışmacıların ziyaretiyle eğlenceli anlar yaşanırken, dün akşam da MasterClass ödülünün sahibi belirlendi. MAsterChef'teki son gelişmeler haberimizde.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te bu hafta ilk olarak Alican, ikinci olarak Batuhan ve son olarak da Ekin eleme potasına girdi. Cemre ve Güzide ilk 4'ün içine girmeyi garantilerken, bu akşamki bölümün sonunda Alican, Batuhan ve Ekin arasından bir yarışmacı MasterChef'e veda edecek.

MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MasterChef'in dün akşam ekranlara gelen MasterClass ödülü için yapılan yarışma 3 etapta gerçekleştirildi. Oynanan 3 oyunun sonunda MasterClass ödülünü kazanan yarışmacı Cemre oldu.