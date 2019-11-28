MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef kim potada? soruları ekranlara gelen 55. son bölümde belli oldu. Dün akşam MasterChef tarihinde ilk kez bu akşam bireysel dokunulmazlık kimseye verilmedi ve Kırmızı takımdaki 4 yarışmacı da eleme oylamasına girdi. İşte, 27 Kasım MasterChef son bölüm...

MASTERCHEF 56. BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Düello şeklinde yapılan oyunlarda şeflerin belirlediği 4 farklı mantı çeşidi yapıldı. 2 - 2 beraberlikle biten dokunulmazlık oyununun sonucunu takımların geride kalan malzemeleriyle yaptıkları özgün mantıları belirledi. Şefler yapılan tadımın ardından dokunulmazlık oyununu Mavi takımın kazandığını açıkladı.

MASTERCHEF'DE BİR İLK YAŞANDI!

Bu akşamki dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için kıyasıya yarıştı. Cennet hurması ve kestanenin ana malzeme olarak kullanılacağı yemekler, tamamen yarışmacılara bırakıldı. Ancak yarışmacıların ortaya çıkardığı tabakların hiçbiri jüri tarafından beğenilmedi. Bu yüzden jüri kimseye bireysel dokunulmazlık vermeme kararı aldı. Böylece 4 yarışmacı yani Kıvanç, Batuhan, Alican ve Yasin eleme oylamasına çıktı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef tarihinde ilk kez bu akşam bireysel dokunulmazlık kimseye verilmedi ve Kırmızı takımdaki 4 yarışmacı da eleme oylamasına girdi. Yani 4 yarışmacının oylaması sonucunda en çok oy alan 2 yarışmacı eleme adayı olarak belirlendi. BATUHAN ve KIVANÇ eleme potasına girdi. Oylama sırasında Yasin, Alican ve Batuhan arasında gergin anlar yaşandı.

Dün dokunulmazlığı kazanan Ekin, ilk eleme adayını belirledi. Ekin, 6 erkek yarışmacı içerisinde 2 kadın yarışmacının biraz daha kalmasını istediğini söyleyerek RIFAT'ın ismini ilk eleme adayı olarak söyledi. Mavi takım kendi içerisinde yaptığı oylamada ikinci eleme adayını 3 oyla GÜZİDE olarak belirledi.