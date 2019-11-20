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MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef Türkiye 51. yeni bölüm fragmanı

MasterChef eleme adayları, yarışmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. MasterChef'te bu haftanın ilk eleme adayları dün akşam yapılan dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden takım içerisinden belirlendi. İşte 19 Kasım MasterChef eleme adayları

MasterChef

MasterChef eleme adayları kimler? sorusu yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünün ardından soruluyor. Finale adım adım yaklaşılan MasterChef'te artık tüm dostluklar teker teker bozuluyor, gerilim ve rekabet artıyor. Bu hafta için MasterChef'in belirlenen ilk eleme adayları şöyle:

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te dün akşam yarışmacılar Ankara'da bir AVM'de dokunulmazlık için yarıştı. Halk ise yapılan yemekleri tadarak oylarını verdi. Dokunulmazlığı kazanan takım ise 21'e 20 Kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım, bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçti. Alican, Cemre, Yasin, Kıvanç, Ekin Danilo Şef'in hazırladığı tatlı tabağını çıkarmak için yarıştı. Alican'ın tabağı jüri tarafından beğenilirken bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Cemre oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Cemre, eleme potasına ilk olarak YASIN'i gönderdi. Cemre, "Yasin kendi adını söylememi istedi" diyerek açıkladı. Kıvanç ile Yasin arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Yasin, Kıvanç'a, "Sen çok terbiyesiz bir insansın" diyerek sert tepki gösterdi. İkinci eleme adayı da KIVANÇ oldu.

MASTERCHEF 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 

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