MasterChef kim elendi? MasterChef finalistleri kimler? MasterChef finali ne zaman? soruları yarışmanın bu akşamki yarı finali sonrasında merak ediliyor. MasterChef'te bu akşam yarı final yapıldı ve bir yarışmacı 3. olarak MasterChef hayallerine veda etti. Bu akşamın ilk yemeği, normal marketlerden alınmış ürünlerle en yaratıcı tabağı çıkarmaktı. İkinci yemek ise yarışmacıların yani Güzide, Cemre ve Alican'ın yarışmaya katılırken yaptıkları ilk yemeklerdi. Üçüncü yemek ise yarışmacıların hayatlarındaki dönüm noktası olan yemekleri yapmaları istendi. MasterChef 77. son bölümde yaşananlar haberimizde.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

1. OYUN

Mehmet Şef: Güzide 3, Alican 6, Cemre 7

Danilo Şef: Güzide 4, Alican 7, Cemre 9

Somer Şef: Güzide 4, Alican 7, Cemre 8

2. OYUN

Somer Şef: Güzide 9, Alican 7, Cemre 9

Mehmet Şef: Güzide 6, Alican 6, Cemre 7

Danilo Şef: Güzide 7, Alican 7, Cemre 7

3. OYUN

Danilo Şef: Güzide 7, Alican 9, Cemre 7

Somer Şef: Güzide 7, Alican 9, Cemre 8

Mehmet Şef: Güzide 7, Alican 8, Cemre 7

Günün sonunda en az puanı alan Güzide 3. olarak MasterChef'e veda etti.

MASTERCHEF FİNALSİTLERİ KİMLER?

Bu akşamki yarı finalde Güzide 3. olarak MasterChef'e veda edince, 2019 MasterChef Türkiye finalistleri Cemre ve Alican oldu.

2019 MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef finali yarın yani 29 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'da canlı olarak yayınlanacak. Yarın da yine finale kalan 2 yarışmacıdan yani Cemre ve Alican'dan ilk etapta uluslararası bir menü istenilecek. İkinci etapta Türk mutfağından bir menü hazırlamaları istenecek. Son etapta ise yarışmacıların imza yemeklerini yapmaları istenecek. 10 puan üzerinden 3 etap da değerlendirilecek ve en çok puan alan yarışmacı MasterChef olacak.