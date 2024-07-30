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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 30 Temmuz 2024 MasterChef 16. yarışmacı kim oldu, ana kadroya hangi yarışmacı girdi? MasterChef'te son 5 önlük!

        Kadro netleşiyor: MasterChef'te son 5 önlük!

        MasterChef'te ana kadroya girme mücadelesi için heyecan devam ediyor. Kıyasıya mücadele ve lezzetli yemekleri ile şefleri etkilemeye çalışan yarışmacılar, önlük için yarışıyor. MasterChef'in yeni bölümünde şefler yarışmacılardan ilk etapta altı ezmeli kebap yapmalarını istedi. İşte 30 Temmuz 2024 MasterChef serüvenine devam eden yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 19:16 Güncelleme: 30.07.2024 - 23:56
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        MasterChef'te son önlükler sahiplerini buluyor. MasterChef Türkiye'de 30 Temmuz Salı akşamı yarışmacılar altı ezmeli kebap ile şefleri etkilemeye çalıştı. Ana kadroya alınacak kişi sayısının azalmasıyla heyecan artarken "Ana kadroya giren 16. isim kim oldu?" sorusu yanıtını arıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? MasterChef 16. önlüğün sahibi kim oldu? İşte 30 Temmuz Salı akşamı MasterChef'te yaşananlar...

        2

        MASTERCHEF 16. YARIŞMACI KİM OLDU?

        Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından Beyza 16. önlüğün sahibi oldu.

        3

        MASTERCHEF TÜRKİYE KADROSUNA YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?

        İkinci turun en başarılı yemeğini yapan Zübeyde üçüncü grupta yedeklere katılan son isim oldu.

        MASTERCHEF 15. YARIŞMACI KİM OLDU?

        MasterChef'te 15. önlüğün sahibi Nigar oldu.

        4

        MASTERCHEF 14. YARIŞMACI KİM OLDU?

        Şeflerin değerlendirmesi sonucunda en iyi yemeği yapan Ezgi ana kadroya 14. yarışmacı olarak girerek önlüğün sahibi oldu.

        MASTERCHEF 13. YARIŞMACI KİM OLDU?

        MasterChef'te 13. önlüğün sahibi Muratcan oldu.

        5

        MASTERCHEF 12. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

        Şefler tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, iki etaplı finalin sonunda en başarılı tabağın sahibi Eda 12. önlüğün sahibi oldu.

        6

        MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

        Zeynep

        Hakan

        Onur

        Ümmühan

        Deniz

        7

        Çağlar

        Serhat

        Alper

        Ayşe

        Beril

        Semih

        Eda

        Muratcan

        Ezgi

        Nigar

        8

        MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

        Bera

        Huriye

        Bartu

        Şeyhmus

        Şirin

        Yudum

        Enes

        Akın

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