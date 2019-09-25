MasterChef Türkiye de bu hafta iki dokunulmazlık oyununda da kaybeden mavi takımda eleme adayı olan 4 isimden veda eden isim belli oldu...

MasterChef Türkiye'de takımların dokunulmazlık mücadelesi sonrasında kaybeden takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter döktü. Peki MasterChef kim elendi, kim gitti? 24 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in son bölümünde Güzide'nin kaptanlık yaptığı Mavi takım ve Alican'ın kaptanlık yaptığı Kırmızı takım kıyasıya yarıştı. Ampute Milli Takımı oyuncuları ise puanlama yaptı. Dokunulmazlığı kazanan takım ise 17 puanla Kırmızı oldu. Kırmızı takım şuana kadar en büyük farkla kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden Mavi takım, bireysel dokunulmazlığa gitti. İlk dokunulmazlığı Rıfat kazandı. Elemeye giden ilk isim olarak da takım kaptanı Güzide'nin adını verdi. Elemeye kalan diğer isim ise Faruk Batuhan oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef Türkiye'de eleme yemeği Danilo Şef'in Ravioli (İtalyan Mantısı) yemeğiydi. Güzide, Faruk Batuhan, Batuhan ve Müge 40 dakika içerisinde Danilo Şef'in tabağına en çok benzeyen tabağı çıkarmaya çalıştı. Elenecek adaylar arasından 2'ye Batuhan ve Müge kaldı. Batuhan'ın tabağı beğenilirken, yarışmaya veda eden isim ise Müge oldu.