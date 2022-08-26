MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te MasterClass oyunu geceye damgasını vurdu. Yarışmacılar ilk MasterClass oyunu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Peki MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? 26 Ağustos MasterChef ilk MasterClass oyununda hangi yarışmacı birinci oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan son durum gelişmeleri...