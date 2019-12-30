MASTERCHEF 2019 Şampiyonu kim oldu?

MasterChef Şampiyonu 2019 kim oldu? MasterChef dün akşam kim kazandı? soruları MasterChef Türkiye sevenleri tarafından merakla araştırılıyor. 19 yarışmacı ile başlayan MasterChef Türkiye 2019'da dün akşam final heyecanı yaşandı. Son 4'e Ekin, Alican, Güzide ve Cemre kalmıştı. Son oyunda ise Ekin ve Güzide'nin MasterChef'in hayali sona erdi. Alican ile Cemre arasında gerçekleşen MasterChef final yarışmasında kazanan yarışmacı belli oldu. Peki MasterChef Şampiyonu 2019 kim oldu? İşte, 2019 MasterChef finalinde yaşananlar...

MASTERCHEF 2019 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

MasterChef şampiyonu 2019 dün akşam belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye finalinde Alican ve Cemre 3 oyun oynandı. İlk iki yarışmanın ardından canlı yayında eleme heyecanı yaşandı. Yapılan yemeklerin ardından jüri üyeleri yarışmacılara verdiği puanları açıkladı.

1. oyun Uluslararası Mutfak Menüsünde Alican 22 Cemre ise 21 puan aldı,

2. oyun Türk Mutfağı Menüsünde Cemre 43 puana yükselirken Alican 42 puan aldı.

3. oyun Anadolu Mutfağı Menüsünde Cemre 77 puana yükselirken Alican 74 puan aldı ve MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık oldu.

MASTERCHEF 2019 ÖDÜLÜ KAÇ PARA?

MasterChef Türkiye 2019’un final ödülü ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı fakat geçtiğimiz yıl birinci olan isim 100 bin TL kazanmıştı. Bu yıl da ödülün 100 bin TL olacağı tahmin ediliyor.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU CEMRE UYANIK KİMDİR?

Cemre Uyanık, 1992 İstanbul doğumlu. Aslen Urfalı olan yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor.

Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi.

MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.