MasterChef Türkiye'de büyük final nefesleri kesti. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de 6 aylık serüvende rakiplerini eleyerek finale yükselen Onur ve Kerem final gecesinde karşı karşıya geldi. İki yarışmacı tezgah başında bütün hünerlerini sergiledi. Şefler değerlendirmeleri sonucunda MasterChef 2024 şampiyonu belli oldu. Yapılan puanlama sonucunda 2024 MasterChef şampiyonu Onur oldu. Peki, "MasterChef şampiyonu Onur kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte Onur'un biyografisi ve hakkında merak edilenler...