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        Haberler Bilgi Yaşam MasterChef şampiyonu Onur kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? 2024 MasterChef birincisi Onur Üresin'in biyografisi

        MasterChef şampiyonu Onur kimdir? 2024 MasterChef birincisi Onur Üresin'in biyografisi

        Masterchef Türkiye 2024 şampiyonu belli oldu. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı MasterChef'te, rakiplerini eleyerek finale yükselen Kerem ve Onur büyük finalde kıran kırana bir mücadeleye girdi. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin değerlendirmesi sonucunda en çok puanı toplayan Onur 2024-2025 MasterChef Türkiye şampiyonu oldu. Peki, "MasterChef şampiyonu Onur kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte MasterChef şampiyonu Onur Üresin'in hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 00:37 Güncelleme: 12.01.2025 - 00:46
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        MasterChef Türkiye'de büyük final nefesleri kesti. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de 6 aylık serüvende rakiplerini eleyerek finale yükselen Onur ve Kerem final gecesinde karşı karşıya geldi. İki yarışmacı tezgah başında bütün hünerlerini sergiledi. Şefler değerlendirmeleri sonucunda MasterChef 2024 şampiyonu belli oldu. Yapılan puanlama sonucunda 2024 MasterChef şampiyonu Onur oldu. Peki, "MasterChef şampiyonu Onur kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte Onur'un biyografisi ve hakkında merak edilenler...

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        ONUR ÜRESİN KİMDİR?

        31 yaşındaki Onur Üresin, aşçılık kariyerine 16 yaşında başlamıştır. Masterchef Onur Marmara Üniversitesi Turizm ve Aşçılık Bölümü mezunudur.

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        İngiltere'de kazandığı uluslararası mutfak deneyimi ile yarışmada ön plana çıkan isimler arasında.

        Onur, flying şeflik yapmış sonrasında çeşitli mutfaklarda çalışmıştır

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